Las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación por el supuesto fallecimiento del cantante venezolano Jhorvis Corrales, una de las voces emergentes de la música llanera.

La noticia, difundida por distintos perfiles digitales, generó confusión y tristeza entre sus seguidores. Descubre si se trata de una fakenew o si es real.

¿Es verdad que Jhorvis Corrales murió? Esto se sabe

El rumor de la muerte de Jhorvis Corrales comenzó a circular el 29 de agosto de 2026, cuando páginas como Noticias Calabozo aseguraron que el cantante venezolano habría perdido la vida en un accidente de motocicleta tras salir de una reunión privada en una finca ubicada en la vía hacia Palo Seco.

Según esa versión, el artista se trasladaba hacia Calabozo cuando ocurrió el siniestro. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada por fuentes oficiales ni por representantes del cantante.

Además, Ángel González, conocido en Instagram como comisionado_del_folklore compartió un mensaje en honor a Jhorvis Corrales. “Elevo una oración por su eterno descanso y envío un abrazo fraternal a quienes hoy sentimos su partida”, se lee en una esquela.

Cabe recordar que Jhorvis Corrales celebró su cumpleaños el 7 de agosto; recibió múltiples mensajes de felicitación en redes sociales. Su trayectoria incluye temas como “A Escondidas”, “Todo Fue Mi Culpa” y “Reina Apureña”.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de familiares o autoridades, pero diversas figuras del mundo del folclore venezolano ya se pronunciaron y publicaron sus condolencias.

La última publicación de Jhorvis Corrales

La última publicación de Jhorvis Corrales en Instagram fue realizada el 9 de agosto de 2026. Se trata de un video protagonizado por el intérprete venezolano, quien canta su éxito “A Escondidas” en lo que parece una fiesta de cumpleaños.

Resaltan las mesas decoradas con globos blancos y verdes, junto a arreglos florales. Algunos asistentes lo oyen con atención y otros corean el tema.

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