¿Jorgito Guayaco murió? Esta es la verdad

Las redes sociales se llenaron de incertidumbre y preocupación luego de que comenzara a circular con fuerza la versión de que Jorge Naranjo, popularmente conocido como Jorgito Guayaco, había fallecido.

Los rumores encendieron dudas en la comunidad del creador de contenido, quienes comenzaron a preguntarse si las especulaciones sobre su muerte eran reales o se trataban de una noticia falsa para generar vistas.

¿Murió Jorgito Guayaco?

Jorgito Guayaco no ha muerto.La información difundida en redes sociales forma parte de una fake news o noticia falsa que busca generar interacciones a costa de la reputación y tranquilidad del creador de contenido ecuatoriano.

Este tipo de rumores infundados suelen reaparecer de forma periódica en plataformas como TikTok, Facebook y YouTube mediante videos manipulados y titulares amarillistas, pues genera morbo en el público.

En diversas ocasiones, el propio influencer ha tenido que aclarar ante sus seguidores que se encuentra con vida y con buena salud. Actualmente, el carismático personaje guayaquileño continúa activo en el entretenimiento digital.

Uno de los rumores más grandes ocurrió el pasado 18 de mayo de 2026, cuando se dijo que el hombre había muerto asesinado en Guayaquil, momento en que también salieron a desmentir.

En esta ocasión, la publicación se limitaba a mostrar la imagen del creador de contenido en blanco y negro con un moño negro y que decía “acaba de fallecer hoy” con la canción ‘Ganador de mil batallas’ de fondo. La imagen fue replicada.

Sin embargo, fue el propio público quien comenzó a cuestionarse la información, ya que no es la primera vez que claman la muerte del creador de contenido cuando no es real.

¿Quién es Jorgito Guayaco?

Jorge Washington Naranjo Peñafiel, conocido en redes sociales como Jorgito Guayaco, es un influencer, creador de contenido y figura pública ecuatoriana originario de Guayaquil. Se sabe que nació en el año 1992 y que tiene 33 años.

Cobró notoriedad por sus videos de comedia, frases virales, colaboraciones con celebridades y su particular condición de acondroplasia (talla baja), lo que a menudo causa confusión sobre su edad real entre quienes no lo conocen.

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