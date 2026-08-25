Rosalía sorprende a fan y le regala mil euros con un emotivo mensaje | VIDEO

Rosalía sorprende a fan y le regala mil euros con un emotivo mensaje

Hace un par de días, se hizo viral un video en el que Rosalía compraba merch pirata suya de un fanático en México, momento que se hizo viral por la calidez de la artista y porque además, la famosa le regaló un vinilo de su album LUX.

Sin embargo, eso no fue lo más impactante, ya que al poco tiempo el seguidor de la artista, un chico trans llamado Oliver, reveló que dentro del regalo había otro obsequio más de la famosa y una tierna dedicatoria.

El regalo de Rosalía a un fan en México

Unos días después del encuentro viral, la historia no quedó ahí, puesto que se reveló que el chico recibió mil euros (unos 20 mil pesos mexicanos aproximadamente) de parte de Rosalía durante el encuentro.

Y es que el dinero venía oculto en el vinilo de LUX, pero además incluía una breve dedicatoria, ya que ambos tuvieron la oportunidad de conversar y le había contado a la famosa que estudia Cultura Física y Deportes y que su sueño es poder abrir un gimnasio en el futuro.

“Con cariño, espero que cumplas todo lo que deseas y algún día tengas tu gimnasio”, decía un papel junto con el dinero. Según contó Oliver, busca que el gym sea “un espacio seguro para gente que se quier sentir bien consigo misma”.

Hace unos días ROSALÍA regaló un vinilo de “LUX” a un fan mexicano, el cual contenía 1000 EUROS y una dedicatoria:



“Con cariño, espero que cumplas todo lo que deseas y algún día tengas tu gimnasio”



El fan afirma que pedirá permiso a la artista para llamarlo “Gym Lux.”🪽 pic.twitter.com/GSAw0ewhV6 — TEAMROSALIAVT (@teamrosaliavt) August 25, 2026

Además, se reporta que el joven quiere pedirle permiso a la intérprete de ‘Reliquia’ para llamar al lugar “Gym Lux”, en honor a ella y a la actual gira musical de la celebridad española.

El momento recibió varios comentarios positivos por parte del público; por un lado, señalaron que la celebridad mostró humildad al no detener la venta de merch pirata, impulsando el comercio que ayuda a muchas personas a ganarse la vida.

Además, aplaudieron el gesto de Rosalía al regalarle dinero y enviarle un mensaje de apoyo a su fan para que no deje de perseguir sus sueños. Algunos comentarios fueron:

“Rosalía, mujer de gran corazón”.

“Eres una verdadera artista por tu talento y hermosa actitud como persona”.

“Rosalía es de esas artistas que son las más humildes, tiene un gran corazón”.

“Estaban vendiendo mercancía falsificada y ella hizo la vista gorda para que pudieran seguir ganándose la vida + ¿les dio dinero encima de eso? Reina".

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