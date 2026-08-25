Sahir Montoya: El corrido no es violencia

EL CANTANTE regiomontano reivindica el género como una tradición musical. A sus 21 años, busca consolidarse con una propuesta basada en historias, composición y cercanía con su público.

En medio de la discusión que rodea a los corridos por las restricciones y cuestionamientos relacionados con sus contenidos, Sahir Montoya sale en defensa del género. Considera que la música no puede responsabilizarse por la violencia que existe en la sociedad.

“El corrido ya es una tradición en México y siento que no es algo que puedan quitar o algo que esté causando daño a la gente”, afirma a La Razón.

El regiomontano incluso establece una comparación con el cine para explicar su postura. “No es sólo en la música, como las películas de ficción, se debe entender que es ficción”, sostiene. Desde su perspectiva, escuchar o interpretar un corrido no significa que una persona vaya a reproducir las situaciones que aparecen en sus letras.

“No por eso va a haber más delincuencia, el género es una tradición que debemos defender. No debe morir”, sentencia el también compositor.

Su relación con los corridos comenzó mucho antes de que llegaran las plataformas digitales. Sahir Montoya empezó a tocar guitarra alrededor de hace 10 años y su escuela tampoco fueron los grandes escenarios. Comenzó tocando “en los puestos de tacos, en los camiones”, para después pasar a fiestas, carnes asadas y diferentes eventos en Monterrey. Poco a poco convirtió esa afición en una carrera.

Hoy calcula tener cerca de 300 composiciones guardadas y alrededor de 100 canciones disponibles en plataformas.