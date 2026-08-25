Muere Dolly Parton, icónica cantante estadounidense, a los 80 años de edad

Este martes 25 de agosto se dio a conocer la muerte de Dolly Parton, icónica cantante de country estadounidense. La mujer falleció a los 80 años de edad; en octubre de 2025, su estado de salud ya había generado preocupación entre sus seguidores.

Fue a través de un video en redes sociales que la familia dio a conocer la muerte de la estrella estadounidense a través de un comunicado en el que aparece Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

“Represento a la familia Parton y Owens hoy para anunciar la muerte de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean”, decía el hombre al inicio del comunicado tras una breve presentación.

En el mensaje, detalla que su tía le había pedido realizar el video desde hace años y detalló que fue la cabeza del equipo de seguridad de la artista por dos décadas, puesto heredado por su padre.

“Había imaginado la pesadez de este momento, pero nunca la había sentido hasta ahora. Es un honor mezclado con orgullo y trsiteza. Pero al tristeza se queda con nosotros, no con Dolly”, siguió.

Bryan también recordó como Parton siempre estuvo dispuesta a apoyar a su familia “a alcanzar el potencial que ni siquiera ellos sabían que era posible” y que “abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores”.

Además, recordó el legado que dejó la estrella al aparecer en televisión y radio a través del tiempo. “Me dijo que quería descansar en una hermosa cama de algodón porque tras una vida de piedras pesadas, finalmente merece estar cómoda y descansar”, comentó.

Dolly Rebecca Parton nació en Tennessee el 19 de enero de 1946. Fue una cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense, considerada como una de las mejores cantantes de la música country y una de las principales figuras del género.

Alcanzó notoriedad a finales de 1967, cuando se unió al programa de televisión presentado por el músico Porter Wagoner, donde formó un dueto que se separó en 1976, abriendo paso a la carrera de solista de la estrella.

Se consolidó con varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Jolene y All I Can Do, y canciones icónicas como Jolene y I Will Always Love You. Esta última alcanzaría éxito planetario dos décadas después, interpretada por Whitney Houston.

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