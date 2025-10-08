El estado de salud de Dolly Parton tras alarmante mensaje: ‘No estoy lista para morir’ | VIDEO

Este es el estado de salud de Dolly Parton

El estado de salud de Dolly Parton desató todo tipo de especulaciones a través de redes sociales, donde muchos se cuestionaban sobre qué tan grave era la enfermedad que padecía desde hace días y por la que tuvo que posponer varios compromisos laborales, incluyendo un espectáculo en La Vegas.

¿Qué le pasó a Dolly Parton? Este es su estado de salud

Fue este martes que la hermana de Dolly Parton, Freida, decidió hablar de manera pública y pedir oraciones por la intérprete de ‘Jolene’, al aclarar que la famosa “no se ha sentido bien últimamente”.

Hermana de Dolly Parton alarma al decir que oraba por su salud. ı Foto: Especial

"Anoche, estuve despierta toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que últimamente no se ha sentido muy bien. Creo firmemente en el poder de la oración, y he sido guiada a pedirles a todos los que la aman que sean guerreros de oración y oren conmigo. Ella es fuerte, es amada, y con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien. ¡Que Dios te acompañe, mi hermanita Dolly! ¡Todos te amamos!“, escribió.

Después de las especulaciones que surgieron por las declaraciones de la hermana de la artista, la mujer salió nuevamente a hablar, aclarando que la famosa no se encuentra grave de salud: “No quise asustar a nadie ni hacer que sonara tan serio. Ella ha estado un poco indispuesta”, puntualizó.

Dolly Parton reacciona a rumores sobre su salud

Dolly Parton también salió a aclarar su estado de salud en un video que publicó en sus redes sociales y tituló “todavía no estoy muerta”. En el clip, aparece en un foro de grabación y despeja dudas de cómo se encuentra.

“¿Parezco enferma para ustedes? ¡Estoy trabajando duro!“, exclamó para tranquilizar a su público, pero no desperdició el momento para agradecer a quienes oraron por ella, al asegurar que ella es una mujer de fe.

“Estoy bien, tuve unos problemas como mencioné”, explicó la detallar que dejó pasar algunas situaciones con su salud, motivo por el que al acudir al doctor, tuvo que cancelar algunas fechas. “No estoy muriendo”, agregó, al mencionar que llegó a ver imágenes con Inteligencia Artificial de ella en estado delicado.

Finalmente, Dolly Parton quiso aclarar los rumores sobre el estado de salud que se desataron tras las declaraciones de su hermano. “No estoy lista para morir, no creo que Dios haya terminado conmigo y yo no he terminado de trabajar", finalizó.