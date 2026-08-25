¿De qué murió Dolly Parton, la reina de la música country?

Este martes 25 de agosto murió Dolly Parton, una noticia que sorprendió al público que la recuerda por canciones icónicas como ‘Jolene’ o ‘I Will Always Love You’. La famosa murió a los 80 años de edad, mientras seguía activa en la industria del entretenimiento.

¿De qué murió Dolly Parton?

La familia no informó cuál fue la causa de muerte específica de la artista estadounidense, pues simplemente informaron el fallecimiento y reconocieron su legado dentro de la música y la televisión.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

El portavoz de la familia, Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, también recordó como Dolly Parton “abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores”, siendo una figura clave en la música americana.

Hasta el momento, no se ha revelado una causa de muerte. Anteriormente, la famosa había declarado que no se encontraba enferma, después de que un familiar alarmara al público con declaraciones sobre su estado de salud en octubre del 2025.

“¿Parezco enferma para ustedes? ¡Estoy trabajando duro!“, les dijo a sus seguidores en ese entonces. ”“Estoy bien, tuve unos problemas como mencioné”, explicó la detallar que dejó pasar algunas situaciones con su salud, motivo por el que al acudir al doctor, tuvo que cancelar algunas presentaciones.

Parton sostuvo: “No estoy lista para morir, no creo que Dios haya terminado conmigo y yo no he terminado de trabajar”, finalizó hace unos meses sobre ello.

Cabe mencionar que Dolly también se había sincerado con los medios de comunicación en el pasado, al admitir a PEOPLE que lidiaba con problemas médicos menores como deshidratación y mareos a los que no prestó atención en su momento.

Y es que Parton admitió que llegó a descuidar su salud mientras cuidaba de su esposo, Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025. Antes de esto, también enfrentó problemas como cálculos renales y un desgaste físico general que la llevó a cancelar una residencia en Las Vegas.

En ese sentido, la famosa ya enfrentaba un deterioror en su salud desde hace unos meses y contó que su sistema inmunitario y digestivo se habían descompensado. Se desconoce si en algún momento la familia y seres queridos de Dolly Parton revelaran cuál fue su causa de muerte.

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