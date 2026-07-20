Fan Festival Nuevo León rompe récords: 2.5 millones viven el Mundial en Parque Fundidora

El presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora, Bernardo Bichara Assad, celebró la autosuficiencia financiera lograda durante las 40 jornadas de actividades.

Monterrey, Nuevo León, se vistió de fiesta durante 40 días para el FIFA Fan Festival™, un evento que congregó a 2.5 millones de personas en Parque Fundidora y se posiciona como la celebración pública más grande en la historia del estado; familias, jóvenes y aficionados de todas las edades hicieron suyo este espacio, viviendo la emoción de la Copa Mundial de una manera sin precedentes.

Este festival no solo rompió récords de asistencia, sino que también se convirtió en “el Mundial de la gente de Nuevo León”, trascendiendo las expectativas y dejando una huella profunda en la comunidad; la magnitud del evento fue tal que, por volumen acumulado de asistentes, su escala equivalió a aproximadamente diez ediciones del popular festival Pa’l Norte.

2.5 MILLONES DE PERSONAS de Nuevo León y de todas partes del mundo se dieron cita en estos 40 DÍAS para vivir con todo el mejor FIFA Fan Festival™.



Tuvimos los mejores shows con artistas internacionales, nacionales y neoleoneses, la mejor porra durante los partidos de la… pic.twitter.com/5RDiSLPVlj — Samuel García (@samuel_garcias) July 21, 2026

FIFA Fan Festival Monterrey fue innovador modelo financiero y operativo

Un aspecto distintivo del FIFA Fan Festival™ Monterrey fue su innovador modelo financiero y operativo; a diferencia de otros esquemas, el proyecto fue copromovido y cofinanciado por Parque Fundidora y el Comité Organizador Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 26, y operado por Apodaca Group; este esquema generó ingresos propios significativos a través de boletaje, patrocinios, venta de alimentos y bebidas, logrando una recuperación financiera sin representar un costo para el Gobierno Central del Estado de Nuevo León.

Bernardo Bichara Assad, presidente del Comité Coordinador Estatal y del Consejo de Administración de Parque Fundidora, subraya la capacidad de Nuevo León para concretar visiones ambiciosas; “Demostramos que es posible llevar la Copa del Mundo más allá del estadio, a toda nuestra gente. Cuando instituciones, iniciativa privada y sociedad compartimos una visión, logramos resultados extraordinarios”, afirmó.

Para que se den una idea de lo grande que fue el mejor FIFA Fan Festival™ en Nuevo León: 45 SHOWS, con artistas neoleoneses, mexicanos e internacionales, para todos los gustos.



Y lo mejor es que toda la raza pudo disfrutarlo porque fue COMPLETAMENTE GRATIS. Gracias a todas y… pic.twitter.com/xVvQiMOzTb — Samuel García (@samuel_garcias) July 20, 2026

Por su parte, Alejandro Hütt Valenzuela, FIFA Host City Manager de Monterrey, destaca el modelo regiomontano como un referente global; “Lo logrado aquí es un caso de éxito para esta Copa del Mundo, con un modelo innovador que seguramente se replicará en futuras ediciones, como la de 2030”, señaló, resaltando el potencial de Monterrey como anfitrión.

Durante el festival, Parque Fundidora ofreció una programación artística de primer nivel, con la presencia de artistas como Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, Enrique Iglesias y Carín León, entre muchos otros; además, los asistentes disfrutaron de transmisiones de partidos, una variada oferta gastronómica y experiencias interactivas para los aficionados, llevando la pasión mundialista a otro nivel.

El éxito de esta celebración fue resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, Parque Fundidora, el Comité Organizador Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 26, Apodaca Group, organismos públicos y privados, patrocinadores, artistas, voluntariado y cuerpos de seguridad; esta colaboración demuestra que, con un propósito común, se pueden crear experiencias de clase mundial con alto impacto social y responsabilidad financiera.

El FIFA Fan Festival™ Nuevo León no solo fue una fiesta, sino que también sienta un precedente importante para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, de la cual Monterrey fue una de las sedes; este evento deja un legado de capacidad organizativa y un modelo de gestión que, sin duda, será analizado y posiblemente replicado, demostrando que los grandes eventos terminan, pero los legados permanecen.

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JVR