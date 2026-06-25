Andrés Mijes se registra para 4T en Nuevo León; busca recuperar valores originales

Andrés Mijes se registró este jueves en la Ciudad de México como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Nuevo León, con la firme promesa de recuperar el "Nuevo León Original“.

Ante cientos de simpatizantes, el político regiomontano señaló que su proyecto busca restaurar los valores que, a su juicio, se han perdido bajo la actual administración estatal.

El registro, alrededor de las 3:00 de la tarde, lo encontró acompañado por su familia y recibido con vítores. Mijes expresó alegría y gratitud, reiterando su compromiso de devolver a Nuevo León a sus raíces.

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Andrés Mijes afirma que se perdieron los valores norteños

Criticó la “frivolidad de un Gobierno que ha abandonado a las familias” y provocado la pérdida de valores norteños.

Su visión se centra en un estado que priorice honestidad, cercanía con la gente, carácter para cumplir y capacidad para resolver problemas.

“Frente a ese Gobierno lejano y que no cumple, nosotros ya demostramos que la 4T Norteña sí puede cambiar realidades", afirmó, destacando que las transformaciones duraderas se construyen con la participación de miles de personas.

Mijes se registró este jueves en la Ciudad de México como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Nuevo León. ı Foto: Especial.

El aspirante puntualizó que su búsqueda no es personal, sino una responsabilidad con las familias neoleonesas que hoy sufren las consecuencias de las malas decisiones del actual Gobierno.

Hizo hincapié en las múltiples obras inconclusas y la falta de palabra que, a su parecer, caracterizan a la administración en turno, dejando a la gente desatendida.

Mijes enfatizó que Nuevo León tiene todo para ser un motor principal del país. Afirmó que la entidad posee una oportunidad histórica para liderar el desarrollo bajo la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, recuperando la confianza y los valores históricos como la cultura del trabajo y la prosperidad con justicia social.

“Pienso distinto, creo que el futuro está en recuperar lo mejor y más humanista del Nuevo León original”, concluyó Mijes. Llamó a fortalecer la unidad para enfrentar retos apremiantes como la inseguridad, la movilidad, la contaminación y la escasez de agua, asegurando que la transformación debe seguir avanzando en beneficio de los nuevoleoneses.

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JVR