Grecia Quiroz impugna ante la SCJN reforma electoral de Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada hace un mes en Michoacán, al considerar que la legislación establece condiciones desiguales para quienes buscan una candidatura fuera de los partidos políticos.

Quiroz argumentó que la legislación aprobada en mayo pasado por el Congreso local no garantiza condiciones equitativas para los candidatos ciudadanos, en particular para quienes militan en el Movimiento del Sombrero, la organización que encabezaba el exalcalde, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan.

“No es un piso parejo, en primera, porque nosotros no somos un partido político. En segunda, nosotros no contamos con un recurso que nos ayuden a poder transitar”, señaló Quiroz García en entrevista radiofónica previa.

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Advirtió además que la reforma impediría hacer campaña a quienes busquen un cargo de elección bajo el mismo esquema de candidatura independiente, por lo que propuso modificar la ley para que los ciudadanos cuenten con financiamiento y puedan realizar actos proselitistas. “Al final del día nos están dejando caminar solos”, expresó.

🔴Entre gritos de “¡No estás sola!” e “¡Independiente!”, Grecia Quiroz acude a la SCJN.



La alcaldesa de Uruapan presentará una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral en Michoacán, tal como me adelantó, junto con Carlos Bautista Tafolla y Julián LeBarón,… https://t.co/E8nM1ScY1u — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

Grecia Quiroz acudió a las instalaciones de la SCJN en la calle de Pino Suárez, del Centro Histórico de la Ciudad de México, acompañada por el diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla y por Julián LeBarón, aspirante a la gubernatura de Chihuahua por la vía independiente, así como por integrantes del Movimiento del Sombrero.

El Congreso de Michoacán aprobó en mayo pasado, con 34 votos a favor, una reforma electoral de cara a los comicios de 2027. La legislación prohíbe expresamente que las candidaturas independientes se asocien, se coordinen entre sí o utilicen símbolos, colores, emblemas o mensajes que puedan dar al electorado la impresión de que forman parte de una misma plataforma política, restricciones que no aplican a los partidos políticos, los cuales pueden compartir estructuras y mensajes sin limitación.

Quiroz señaló que esa asimetría es precisamente lo que la ciudadanía reprocha a los partidos. “La reforma avalada da un elemento más a la ciudadanía para que sigan aborreciendo a los partidos”, afirmó.

Por su parte, el diputado Bautista Tafolla explicó que los tiempos legislativos ya no permiten registrar al Movimiento del Sombrero como institución política antes de los comicios de 2027, lo que revela, a su juicio, un diseño deliberado en su contra. “No podemos registrar ahorita un partido. O sea, todo está fríamente calculado”, dijo el legislador.

Grecia Quiroz junto al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ı Foto: Grecia Quiroz

El legislador local detalló además un obstáculo procesal: como asociación civil, el Movimiento del Sombrero no está legitimado para interponer por sí mismo una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, pues ese derecho corresponde únicamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partidos políticos o a legisladores. “La intención es agotar todas las vías legales”, subrayó.

La alcaldesa de Uruapan pidió a los ministros de la SCJN que atiendan la impugnación con sensibilidad hacia quienes participan en política al margen de las estructuras partidarias.

“No solo no es con Grecia Quiroz, no es con el Movimiento del Sombrero. Es con muchos ciudadanos que tienen toda la libertad de participar de la manera como ellos quieran participar”, aseveró.

Quiroz descartó contender en los próximos comicios como candidata de algún partido, aunque no cerró la puerta a que otras personas encuentren cobijo en el Movimiento del Sombrero o decidan buscar candidaturas independientes.

Dicha acción de inconstitucionalidad se suma a la presentada en días pasados por Jorge Álvarez Maynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, en contra de la reforma electoral de Michoacán.

Siempre defenderemos la voluntad de la ciudadanía y su derecho a decidir.



Por eso impugnamos ante la @SCJN la reforma electoral de Michoacán que debilita las candidaturas independientes y, en particular, al Movimiento del Sombrero. pic.twitter.com/4QXsMNEYwa — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) June 22, 2026

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