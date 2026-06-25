Torres Piña formaliza su registro como aspirante a Coordinador en Defensa de la Transformación en Michoacán

Con el respaldo de su familia, cientos de ciudadanos, así como representantes de diversos sectores sociales y organizaciones de todo el estado, Carlos Torres Piña formalizó su registro como aspirante a Coordinador Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

El registro se llevó a cabo ante la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández Mora, en un acto que reunió a militantes, simpatizantes y liderazgos comprometidos con la continuidad del proyecto transformador en la entidad.

Durante su mensaje, Torres Piña hizo un llamado a fortalecer la unidad interna del movimiento, privilegiando la organización, la cercanía con la ciudadanía y la consolidación de los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación.

“Es momento de cerrar filas, de mantenernos unidos y de seguir construyendo un proyecto que garantice el bienestar de las familias michoacanas, siempre con apego a los principios de nuestro movimiento”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la honestidad debe mantenerse como el eje rector de la defensa de la soberanía nacional y de la vida pública del país, al considerar que este valor ha sido fundamental para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en los gobiernos emanados de Morena.

Torres Piña reiteró su respaldo permanente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que su liderazgo representa la continuidad del proceso de transformación iniciado por el movimiento y la consolidación de un proyecto nacional basado en la justicia social, el desarrollo con bienestar y la defensa de la soberanía del país.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo recibidas de militantes, simpatizantes, organizaciones sociales y ciudadanos de todas las regiones de Michoacán, a quienes convocó a seguir trabajando con unidad, convicción y compromiso para fortalecer la transformación y construir un mejor futuro para el estado.

Te puede interesar

- Invictos: 9 de 9

- Sismos dejan estela de muerte en Venezuela

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR