Raúl Morón se registra para candidatura de Morena en Michoacán

El senador de Morena, Raúl Morón Orozco, se registró este jueves para participar en el proceso interno para definir la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Michoacán, cargo que perfila al eventual candidato del partido a la gubernatura.

Durante su registro, Morón fue cuestionado sobre el citatorio que recibió de la Fiscalía por el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El legislador aseguró que fue él quien solicitó comparecer para aclarar cualquier duda y rechazó tener relación con los hechos investigados.

“Pedí yo que me convocaran a declarar, porque me parecía que había un manejo inadecuado de este tema y le pedí que me llamaran a declarar”, afirmó.

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo ı Foto: Cuartoscuro

Precisó que compareció únicamente en calidad de testigo y sostuvo que su nombre apareció de manera incidental en uno de los videos relacionados con la investigación.

“Nos llamaron a declarar como testigos. No conocemos las motivaciones que tuvieron quienes cometieron ese lamentable hecho. En un video me mencionan de manera muy tangencial, pero la verdad es que no hay ninguna justificación para que nos hayan llamado; preferimos terminar ya con ese proceso”, expresó.

Respecto a los señalamientos de que el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, podría ser impulsado por el gobernador como aspirante a la gubernatura, Morón Orozco respondió que el mandatario puede tener sus preferencias, pero afirmó que la decisión dependerá del proceso interno.

El gobernador puede tener sus propuestas y está en su derecho, pero quien va a determinar es Michoacán Raúl Morón Orozco



Raúl Morón Orozco realizó el registro de aspirantes por Michoacán ı Foto: Cuartoscuro

Finalmente, expresó su confianza en que todos los aspirantes respetarán las reglas de la convocatoria.

“La convocatoria especifica que quien incurra en transgredir algún precepto puede perder la candidatura. Yo creo que todos van a ser cuidadosos; hay que pensar en positivo”, concluyó.

Durante el acto, el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, respaldó la aspiración de Morón y aseguró que representa la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán.

“Nada con el crimen organizado, nada con la corrupción. Vamos en la ruta correcta”, sostuvo el legislador petista.

🔴Raúl Morón se registra como aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación en Michoacán



“No hay ninguna justificación para que nos hayan llamado”, dice sobre que fue citado a declarar hace unas semanas tras la denuncia de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, por el… — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

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