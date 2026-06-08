¿Cuál es el vinculo del senador Raul Morón con el caso de Carlos Manzo?

La Fiscalía de Michoacán citó al senador Raúl Morón Orozco para que brinde su declaración en calidad de testigo; luego de que se se presentara una denuncia en su contra relacionada con el asesinato del exedil de Uruapan, Carlos Manzo.
De acuerdo con la información que se conoce, fue en febrero cuando la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García interpuso una denuncia para que investigaran a Raul Morón Orozco, Leonel Godoy e Ignacio Campos Equihua por el asesinato de su esposo.
Debido a esto, el senador morenista debe asistir el próximo martes 9 de junio a las 11:00 horas a la Fiscalía Especializada en materia de Homicidio Doloso para brindar su declaración en calidad de testigo.
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Quiroz García señaló que si los tres políticos señalados no tienen relación con el homicidio de Carlos Manzo deben asistir a emitir su declaración, con la finalidad de que se pueda esclarecer las posibles causas del asesinato del entonces alcalde de Uruapan.
Vínculo del senador Raul Morón con el caso de Carlos Manzo
La alcaldes de Uruapan señaló a medios que los tres políticos llamados a declarar mantuvieron confrontaciones con Carlos Manzo, por lo que presentó las pruebas necesarias para que la Fiscalía pudiera llamarlos a declarar.
Hasta el momento se han detenido a 24 personas por estar presuntamente implicadas con el homicidio de Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre del 2025 en la plaza principal de Uruapan durante el Festival de las Velas.
Las personas que fueron detenidas presuntamente es un grupo vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); además, también se ejecutó la detención de funcionarios que presuntamente filtraban información de Carlos Manzo.
¿Quién es Raúl Morón Orozco?
Raún Morón Orozco es un senador de Michoacán que actualmente milita en el partido de Morena, se encuentra en su cargo desde agosto del 2024 y este concluirá en agosto del 2027.
Se ha desempeñado en diversos cargos púbicos desde 1989, incluyendo ser comisionado al movimiento democrático magisterial del SNTE, integrante del PRD, y presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Michoacán.
También fue candidato para la presidencia municipal de Morelia en 2015 por el PRD, precandidato del PRD a gobernador de Michoacán en 2011 y 2007 por el PRD, y por Morena de nueva cuenta en 2020.
Se desempeñó como organizador de los Comités en favor del proyecto #EsClaudia en 2023, así como organizador del trabajo territorial en favor de Claudia Sheinbaum Pardo en la Quinta Circunscripción durante el proceso interno de Morena para la candidatura a la Presidencia de la República.
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