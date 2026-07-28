Emprende SEP revisión a educación militarizada; no está autorizada, dice

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, durante su participación en la Conferencia del Pueblo en tema de Educación realizada en Palacio Nacional, el lunes 27 de julio de 2026

Las escuelas militarizadas no están permitidas ni legalizadas en México, advirtió el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien adelantó que se emprenderá una revisión a todos estos planteles en el país.

A raíz de la muerte de la adolescente de 13 años dentro de uno de estos planteles en Tamaulipas, el funcionario reiteró que ni la SEP, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, concedieron autorización a este tipo de escuelas, porque además no cuentan con un soporte legal que las respalde.

El Dato: El 16 de julio murió la menor de 13 años en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, por asfixia por sumersión; además, presentó traumatismo craneofacial y varias lesiones.

Comentó que se emprenderá una revisión en todo el país a este tipo de planteles, para lo cual también se pedirá la colaboración de las instituciones estatales.

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“El viernes pasado enviamos un comunicado a todas las autoridades estatales, que son las responsables de dar las autorizaciones para la operación de estas escuelas”, dijo.

DISPERSADAS EN UN TERCIO DEL PAÍS ı Foto: Especial

Respecto al caso de la menor, el funcionario federal comentó que se ha buscado un acercamiento con la familia, pero ésta se ha negado porque así se lo han recomendado sus abogados.

Recordó que la ley protege a los niños y niñas de cualquier maltrato y, por el contrario, la Nueva Escuela Mexicana está basada en un enfoque de derechos humanos en toda la educación básica, media superior y superior.

El Tip: CON EL FIN de exigir justicia, familiares y amigos de la víctima realizaron ayer una marcha en el Puente Tampico.

“La propia ley prohíbe cualquier maltrato; entonces, no se puede permitir cualquier tipo de prácticas”, dijo el secretario respecto a las “novatadas” que se practican en las escuelas militarizadas.

También mencionó que en Tamaulipas se detectaron otras cinco escuelas que ofrecen este tipo de educación, por lo cual la SEP revisará de inmediato sus “permisos”, que están prohibidos.

Agregó que estas escuelas “disfrazan con maltratos” la presunta educación militarizada, la cual no existe en la ley y no está permitida.

La SEP mencionó en un comunicado que, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, la educación militar se circunscribe a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN), impartida exclusivamente por la Defensa, por lo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación básica.

3 detenidos hay en el caso de la menor fallecida en Tamaulipas

Se informó que la autoridad educativa del estado de Tamaulipas ha informado que tomará las medidas conducentes para hacer valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes frente a la autorización para la impartición del servicio educativo bajo la denominación “militarizada”, otorgado en 2005 y actualizado en 2013.

“Para la SEP, bajo esa perspectiva, la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo.

“Ello obedece a que la educación militar responde a una finalidad distinta, orientada a la formación, adiestramiento y preparación del personal destinado al cumplimiento de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y de la GN, por lo que no constituye una modalidad educativa prevista para las niñas, los niños y los adolescentes que cursan la educación básica”, mencionaron.

Dictan prisión a acusados de asesinato

| Por Alan Gallegos |

LA AUDIENCIA de dos de los tres detenidos por la muerte de una adolescente de 13 años, ocurrida durante un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, fue aplazada hasta el próximo jueves.

Aun así, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se determinó imponer a Jorge Luis “P”, director de la academia, y a la instructora Estrella “M”, la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Ayer en la madrugada concluyó la primera parte de la audiencia del caso, tras la detención de ambos señalados y la presentación ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, las partes solicitaron la ampliación del plazo por 144 horas, por lo que la audiencia continuará hasta el día 30 de julio a las 9:30 de la mañana.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrendó su compromiso de utilizar los medios jurídicos a su alcance para que los hechos constitutivos de delito no queden impunes.

Mientras tanto, este lunes se reanudó la audiencia de la otra detenida, Danna Yanina “N”, pues el sábado 25 de julio se decidió aplazar, luego de que, de las 32 personas requeridas para declarar, únicamente se presentaron nueve a la audiencia. Entre los ausentes se encuentran varios menores de edad y estudiantes de la institución educativa involucrada.

El abogado Carlos David Robles Figueroa, integrante del equipo defensor de Danna Yanina, aseguró que la fiscalía actuó de manera arbitraria al detener a la joven de 18 años, al sostener que no existen elementos probatorios que acrediten el delito ni su probable participación en los hechos.

De acuerdo con los familiares de la joven, ella solamente es empleada de la escuela y, aseguran, es también víctima de los atropellos en dicho centro formativo.