Dictan prisión a acusados de asesinato

JORGE LUIS “P”, director de la academia Doenitz, al ser aprehendido la noche del sábado

LA AUDIENCIA de dos de los tres detenidos por la muerte de una adolescente de 13 años, ocurrida durante un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, fue aplazada hasta el próximo jueves.

Aun así, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se determinó imponer a Jorge Luis “P”, director de la academia, y a la instructora Estrella “M”, la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Ayer en la madrugada concluyó la primera parte de la audiencia del caso, tras la detención de ambos señalados y la presentación ante las autoridades judiciales.

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Sin embargo, las partes solicitaron la ampliación del plazo por 144 horas, por lo que la audiencia continuará hasta el día 30 de julio a las 9:30 de la mañana.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrendó su compromiso de utilizar los medios jurídicos a su alcance para que los hechos constitutivos de delito no queden impunes.

Mientras tanto, este lunes se reanudó la audiencia de la otra detenida, Danna Yanina “N”, pues el sábado 25 de julio se decidió aplazar, luego de que, de las 32 personas requeridas para declarar, únicamente se presentaron nueve a la audiencia. Entre los ausentes se encuentran varios menores de edad y estudiantes de la institución educativa involucrada.

El abogado Carlos David Robles Figueroa, integrante del equipo defensor de Danna Yanina, aseguró que la fiscalía actuó de manera arbitraria al detener a la joven de 18 años, al sostener que no existen elementos probatorios que acrediten el delito ni su probable participación en los hechos.

De acuerdo con los familiares de la joven, ella solamente es empleada de la escuela y, aseguran, es también víctima de los atropellos en dicho centro formativo.