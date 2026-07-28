Pide Bedolla investigar narconexos de alcaldes

ALFREDO RAMÍREZ, titular del Ejecutivo estatal, en un acto celebrado en Uruapan el 14 de julio pasado.

Luego de que se mencionara que algunos alcaldes de Michoacán están presuntamente siendo investigados por agencias estadounidenses por supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que se tienen que investigar estos casos y la autoridad responsable es la Fiscalía General de la República.

“Cualquier situación debe ser investigada por las autoridades, ya sea por fuentes abiertas o por denuncia formal; hay que investigar estos casos”, señaló el Ejecutivo estatal.

El Dato: DE NOVIEMBRE a julio han sido detenidos 40 policías municipales en Michoacán: 11 de Ecuandureo, 9 de Zinapécuaro, 8 de Coeneo, 8 de Uruapan, 2 de Chavinda y 2 de Zacapu.

Reportes periodísticos refieren que los presidentes municipales de Turicato, Huetamo y Tacámbaro están bajo la lupa, por presuntos vínculos con Audias Flores Silva, alias El Jardinero, uno de los principales liderazgos del CJNG.

El mandatario estatal mencionó que, aunque el señalamiento corresponde a una información extraoficial, su contenido no debe desestimarse.

Recordó que el 6 de junio de 2025, en Tacámbaro, fue asesinado el presidente municipal Salvador Bastida García, y la investigación del caso permitió la detención de uno de sus escoltas, quien resultó ser el homicida.

En ese sentido, dijo que las investigaciones sobre el crimen continúan, con el fin de determinar si el asesino actuó solo o “hubo algo más”.

“Se entiende que este homicidio fue por robar al presidente municipal y por otra situación que se está investigando, y se dio con el homicida del edil, que está siendo juzgado. También se tienen que investigar estos casos”, solicitó.

Añadió que otras policías municipales de Michoacán están siendo investigadas por su presunta participación con grupos de la delincuencia organizada.

El propio mandatario ha reconocido anteriormente que, en algunos casos, “las policías municipales extorsionan a los alcaldes y los grupos de la delincuencia organizada las infiltran muy fácil”.

Por ello, en repetidas oportunidades ha sugerido que la seguridad local sea asumida por la Guardia Nacional, aunque los alcaldes podrían oponerse a la medida debido a las presiones que enfrentan.

“Eso es un hecho, lo sabemos; lo sabe el gobernador y no nada más el gobernador, creo que muchas y muchos de ustedes y la opinión pública, el pueblo, la gente lo sabe”, enfatizó en días pasados.

“Por supuesto que los municipios, quizá los presidentes municipales, decidirán que no (haya control de la GN), porque están presionados; esa es una realidad”, dijo.

El mandatario advirtió que el eslabón más débil en materia de seguridad son los municipios, debido a que los niveles de cumplimiento de estándares de certificación y acreditación de los policías son “muy endebles”.