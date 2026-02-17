Ante la Fiscalía de Michoacán

Grecia Quiroz denuncia a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos por el asesinato de Carlos Manzo

Alcaldesa presentó una denuncia formal contra los legisladores morenistas y el exalcalde de Uruapan por el asesinato de su esposo ocurrido el 1 de noviembre de 2025

Grecia Quiroz señala a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos como autores intelectuales del homicidio. Foto: Cuartoscuro/especial
Por:
César Huerta

La presienta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentó este martes una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán en contra del exgobernador Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco, y el exalcalde del municipio, Ignacio Campos Equihua, por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez.

