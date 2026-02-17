Grecia Quiroz denuncia a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos por el asesinato de Carlos Manzo

La presienta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentó este martes una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán en contra del exgobernador Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco, y el exalcalde del municipio, Ignacio Campos Equihua, por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez.
