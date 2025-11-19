Senador Raúl Morón se deslinda del homicidio de Carlos Manzo

El senador morenista Raúl Morón se deslindó de cualquier relación con el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y se dijo dispuesto a ser investigado.
Luego de que tanto la viuda y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, como Raquel Ceja, abuela Del alcalde asesinado, se manifestaran por que se investigue al diputado Leonel Godoy y al senador Raúl Morón, así como al exalcalde Nacho Campos, por el homicidio de Carlos Manzo, el legislador se dijo dispuesto a colaborar con las investigaciones.
“Sin ninguna dificultad, si es necesario que nosotros comparezcamos ante quien sea, lo vamos a hacer, sin ningún problema, no tenemos nada que esconder. Yo creo que lo que tienen que hacer es investigar a fondo las fiscalías y nosotros dispuestos. Yo particularmente dispuesto a lo que se requiera de mi parte”.
Grecia Quiroz externó el pasado 14 de noviembre en conferencia de prensa: “Bien sabemos que Carlos le estorbaba a mucha gente, pero específicamente a ciertos personajes”, precisó, después de mencionar los tres nombres.
Al respecto, Raúl Morón rechazó estar involucrado en los hechos que acabaron con la vida de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.
“Nosotros nada tenemos que ver. Nosotros hacemos política, lo hemos hecho por más de 40 años de manera transparente (...) Que se investiguen todas las líneas, que no se deje ninguna sola, porque es importante que los michoacanos y las michoacanas sepamos qué pasó con ese incidente tan lamentable”.
En entrevista en el Senado de la República, Morón Orozco reconoció que Carlos Manzo contrastaba tanto con Leonel Godoy como con él.
“Es cierto porque él fue presidente municipal, compitió contra Morena y siempre contrastó contra nosotros y lo siguió haciendo después de ser presidente municipal. Pero eso tiene que ver con cuestiones de carácter político, no con otras circunstancias (..) Él es el que no coincidía con nosotros. Él fue diputado de Morena y después decidió ser candidato independiente, listo, o sea, es una decisión de él y respetable”, explicó.
El excandidato al gobierno de Michoacán aseguró tener las manos “totalmente limpias” y estar tranquilo. “Estamos tranquilos, dispuestos a enfrentar cualquier asunto. Si somos requeridos, vamos a asistir sin ningún problema porque no tenemos nada, nada, absolutamente nada de qué avergonzarnos”.
