Grecia Quiroz pide al Gobierno federal un plan de seguridad específico para Uruapan.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, pidió al Gobierno federal que desarrolle un plan de seguridad específico para el municipio, a fin de brindar una paz duradera en la región. Además, afirmó que el agente de la zona ya confía en el gobierno, pero, ella, le dio un voto de confianza a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ellos traen un plan generalizado para el estado Michoacán, yo les pedí que traigan un plan específico para Uruapan. Eso se acordó en la reunión de hoy Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan



Presidenta municipal Uruapan afirma que hay desconfianza en el gobierno

Además, Grecia Quiroz aseguró que el sentir de la ciudadanía se llenó de desconfianza hacia el gobierno federal después del asesinato de Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre del 2025.

“El sentir de la ciudadanía es, en cierta forma, de hartazgo, hay un hartazgo social, hay una desconfianza social y es lo que yo le dije. Ya no hay una esperanza en el Gobierno ”, indicó la funcionaria después de una reunión con García Harfuch en la que solicitó el plan.

Grecia Quiroz, quien asumió como alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo ı Foto: Especial

Grecia Quiroz afirmó que de nada sirve que las Fuerzas Armadas vayan a la región por un tiempo y “después de unos meses se retiren de aquí y nos dejen otra vez vulnerables”.

“Que vayan y ataquen los cerros en donde se sabe están los delincuentes, porque, si bien es cierto, de nada nos sirve que se anden paseando por acá”, agregó la presidenta municipal de Uruapan en una conferencia de prensa.

Indicó que le dijo a García Harfuch que las autoridades tienen que trabajar como realmente se debe hacer, a fin de volver a generar confianza en los habitantes de la región.

Ya no hay una esperanza en el gobierno, pero que yo quería darles un poco de mi voto de confianza Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan



Grecia Quiroz pide resultados en investigación del asesinato de Carlos Manzo

Sobre el asesinato de Carlos Manzo, la edil aseguró que Uruapan y Michoacán siguen esperando resultados sobre la captura de el o los responsables del homicidio.

“La ciudadanía está esperando a él o los responsables que atentaron contra la vida de Carlos”, expresó Grecia Quiroz a García Harfuch.

Por último, aseveró que no va a dar ni un paso atrás en la encomienda que tiene después de la muerte de su esposo, pese a las críticas y a las amenazas.

“Hay tantas cosas que se dicen afuera y no voy a permitir que me afecten y a mi familia, porque yo sé por qué estoy aquí (...) Que la gente sepa que el apoyo que daba Carlos va a seguir, van seguir contando con una presidenta que piensa que las cosas no pueden seguir así (...) pero alguien tiene que hacerlo y si hoy me toca encabezar este movimiento, no dejaré de hacerlo ni un paso atrás”, subrayó.

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre del 2025. ı Foto: Cuartoscuro

