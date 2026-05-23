Delfina Gómez y David Kershenobich arrancan Semana Nacional de Salud Pública en Edomex.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina GómezÁlvarez, y el Secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, arrancaron la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en la capital mexiquense, iniciativa con la que se llevarán a cabo acciones de vacunación, jornadas comunitarias con partidos de futbol y activaciones físicas en escuelas de todo el territorio estatal.

“¿Qué es lo que hemos hecho como Gobierno estatal? Seguir los objetivos que pretende nuestra Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y en lo que se refiere al sector salud, en tener una población más sana basada, en primer lugar, en la prevención”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Mandataria estatal informó que hay más de 100 mil dosis de vacunas disponibles en la entidad; las familias mexiquenses pueden acudir a las unidades médicas de los 125 municipios para completar esquemas. Además, personal de salud acudirá a espacios públicos y escuelas para aplicar inmunizaciones.

Estarán disponibles vacunas para prevenir enfermedades como sarampión, hepatitis B, tétanos, difteria, tos ferina, poliomielitis y tuberculosis meníngea.

“Que no sea una semana, si bien es el arranque, tenemos que hacerlo de manera permanente”, señaló la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Durante la jornada en el Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova, David Kershenobich destacó la importancia de la salud preventiva y llamó a generar conciencia para mejorar la calidad de vida de la población.

¡Inicia la Semana Nacional de Salud Pública 2026!

En #Toluca, acompañada del Doctor David Kershenobich, titular de la @SSalud_mx, arrancamos con la Semana Nacional de Salud Pública 2026, una política de prevención y promoción de la salud que impulsa nuestra querida Presidenta… pic.twitter.com/F153fnRxQx — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 23, 2026

La Semana Nacional de Salud Pública 2026 se realiza en el marco del Mundial Social, estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el bienestar de las familias en todo el país.

En este sentido, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibió un reconocimiento de manos de Daniel Aceves Villagrán, Director General de Políticas en Salud Pública del Gobierno de México, por el impulso al Mundial Social y fue declarada Campeona Mundial Social.

Durante esta semana, módulos recorrerán las 19 jurisdicciones sanitarias para acercar acciones en materia de nutrición, salud sexual, detección de enfermedades, primeros auxilios, cuidado de los bosques y tenencia responsable de seres sintientes, entre otras.

En el arranque de esta actividad, personal de la Secretaría de Educación, el Servicio de Urgencias del Estado de México, la Protectora de Bosques, la Policía Estatal, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, el ISSEMYM y otras dependencias brindó orientación y atención a la población.

Asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud; Martha Patricia Zarza Delgado, Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México; Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca; así como representantes de instituciones de salud y organismos internacionales.

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JVR