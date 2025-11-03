Ocurrió en Uruapan

Identifican al asesino de Carlos Manzo; estaría vinculado con el CJNG

Osvaldo Gutiérrez, conocido como “El Cuate”, sería el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Carlos Manzo,  presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de Noviembre de 2025.
Foto: Cuartoscuro
La Razón Online

Osvaldo Gutiérrez Vázquez, “El Cuate”, fue identificado como el asesino de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con El Universal, “El Cuate” era familiar de un operador de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias el “R1” y el “R2”, vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Cuate”, quien según el medio era originario de Apatzingán, fue abatido tras disparar en al menos siete ocasiones contra Carlos Manzo, la noche del sábado 1 de noviembre tras la inauguración del Festival de Velas.

