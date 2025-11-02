Este 1 de noviembre Carlos Manzo fue asesinado en la explanada de la Iglesia de la Inmaculada Concepción alrededor de las 20:10 horas mientras se encontraba en el Festival de Velas en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, en el lugar de los hechos fue abatido uno de los responsables de este altercado, mientras que otras dos personas se encuentran detenidas.

Hasta el momento no se ha podido identificar a la persona que fue abatida en el lugar, y de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, Carlos Manzo contaba con la protección de 14 elementos de la Guardia Nacional.

Por medio de su página de Facebook, publicaron un breve un comunicado en el que invitaron a la comunidad de Uruapan a acudir al funeral y el homenaje póstumo de Carlos Manzo.

Homenaje a Carlos Manzo ı Foto: Facebook: Carlos Manzo

¿Quién es Carlos Manzo y de qué partido es?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez era presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y fue electo en 2024 como candidato independiente, lo que lo convirtió en el primer alcalde independiente que ha tenido este municipio.

Carlos Manzo recibió el 66 por ciento de los votos de las elecciones municipales, y dedicó gran parte de su administración a denunciar y accionar en contra de la delincuencia y la violencia que existía en la región.

Previo a esto, se postuló en las elecciones de 2021 para ser diputado federal por el distrito 9 de Michoacán, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y ocupó dicho cargo desde 2021 hasta 2024, cuando pidió una licencia para poder ser candidato para la presidencia municipal de Uruapan.

En 2023, Carlos Manzo denunció por medio de una transmisión en vivo en la red social Facebook que los policías de la región extorsionaron a una ciudadana, por lo que habría sido detenido por elementos de la Guardia Civil y liberado momentos después.

Carlos Manzo ı Foto: Facebook: Carlos Manzo

Por medio de esta red social, Carlos Manzo realizaba publicaciones sobre las detenciones que realizaba la policía municipal de Uruapan, y también por medio de esta, a principios de octubre hizo un llamado a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En el mensaje, el presidente municipal de Uruapan informó que los 200 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado a reforzar los operativos de la región se retiraron, por lo que el municipio había quedado “en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado”.

Debido a esto, pidió a ambas autoridades que “no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales”, y precisó que la policía municipal y él continuarían haciendo frente al problema de inseguridad de la región.