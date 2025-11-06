Asume Grecia Quiroz presidencia municipal de Uruapan

Grecia Quiroz, al pronunciar ayer un mensaje ante el Congreso de Michoacán, tras rendir protesta como presidenta municipal de Uruapan.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, lamentó que haya tenido que suceder el asesinato de su esposo, presidente municipal de Uruapan, para que las autoridades de otros niveles de gobierno hayan tomado cartas en el asunto en el tema de la violencia en su municipio.

“Qué triste y qué desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver a Uruapan. Qué triste y qué desafortunadamente que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que, ahora sí, quieran mandar seguridad; para que, ahora sí, quieran blindarnos. Qué triste porque él lo gritó, porque él pidió auxilio una y otra vez… Y jamás le hicieron caso”, expresó.

El Dato: El Movimiento del Sombrero que encabezaba el alcalde Carlos Manzo propuso a la viuda del funcionario, Grecia Quiroz, para reemplazarlo en la presidencia municipal.

En sesión extraordinaria, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad el nombramiento de Grecia Itzel Quiroz García como presidenta municipal sustituta de Uruapan por el tiempo que resta para concluir el periodo 2024-2027.

Entre llanto, gritos y aplausos, la nueva alcaldesa de Uruapan entró al recinto legislativo con una foto de su esposo, el sombrero de él y unas flores en las manos.

Tras rendir protesta como alcaldesa sustituta, en un mensaje ante los legisladores de Michoacán, aseguró que el legado de su esposo asesinado está más fuerte que nunca y va a seguir, así hayan acallado su voz, y se comprometió a dejar el Uruapan, el Michoacán y el México que él hubiera querido.

38 de 40 diputados de Michoacán estuvieron presentes

“Este legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca; este legado, este Movimiento del Sombrero, no lo callaron y no lo van a callar, porque aquí sigo, con la firme convicción que él me enseñó”, manifestó Quiroz García.

“El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz; así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto continuará, y el Movimiento del Sombrero no parará, llegará a gran nivel”, expresó, con voz firme pero que reflejaba su tristeza.

“Les pido a todo el Movimiento del Sombrero, a toda la ciudadanía, que sigamos sus pasos y que seamos fuertes y sigamos unidos en esta lucha social que él encabezaba, pero que hoy, con mucha dignidad y con la frente en alto, voy a seguir sus pasos, voy a ser la persona que él siempre estuvo orgulloso, voy a guiar a mis hijos por el buen camino y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán y un México que él hubiese querido”, aseguró.

Afuera del recinto legislativo, ayer el Movimiento del Sombrero se hizo presente. ı Foto: Cuartoscuro

Antes, al inicio de la sesión legislativa, el único diputado independiente del Congreso, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo personal de Carlos Manzo, dijo en tribuna que el alcalde caído incomodaba a los grupos delictivos y a las fuerzas federales y por eso lo callaron, pero “no entendieron que no lo silenciaron, sino que lo multiplicaron”.

“Ustedes mismos siguen protegiendo a los delincuentes; entonces, son cómplices porque si los perdonan y los siguen teniendo en sus partidos, no están transformando nada, sino están repitiendo lo que juraron cambiar”, refirió.

Entre gritos de “¡Carlos Manzo vive! y ¡ni un paso atrás!, aseguró que “Uruapan está de luto, el mundo está de luto, y Michoacán arde en silencio de su omisión”.

El legislador local lanzó un reclamo a las autoridades federales, al señalar que “ustedes hablan de estrategias de inteligencia, yo hablo de mediocridad de la indiferencia, porque si una estrategia no protege la vida, no es inteligencia; es mediocridad institucional”.

Dijo que el Movimiento del Sombrero tiene el apoyo de “millones de personas y de líderes mundiales” que están al pendiente de su lucha. “Mataron al mejor luchador que tenía México”, aseguró, “pero no pudieron matar lo que despertó.

“A mí me podrán chin..., pero se quedan con un tigre enfurecido: el pueblo. Despertaron al tigre de México; somos y seremos Manzo; somos y estaremos con el sombrero bien puesto”, dijo.

Por su parte, el diputado Guillermo Valencia Reyes, integrante de la bancada del PRI, mencionó que van 97 presidentes municipales asesinados desde que comenzó el gobierno de Morena y 10 en solamente lo que va del actual.

Contrastó los números con los 30 del gobierno de Enrique Peña Nieto y los 47 del de Felipe Calderón. Dijo que es una gran diferencia si se ve desde el punto de vista en el que se ha duplicado el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas.

Refirió que la polarización es la que tiene a Michoacán en situación de violencia, “porque el malo no es Morena, no es el PRI, no es el PAN... Los malos son los pin... delincuentes, que siguen matando a nuestra gente, a nuestros activistas, a los ciudadanos; a tantas víctimas, que para el gobierno no son más que estadísticas, y tenemos que ponerle un alto. Nos quitaron al mejor presidente de México, y eso no se debe permitir”, finalizó.

MARCHAN POR CUARTO DÍA

Por Alan Gallegos

Al mismo tiempo en el que se tomaba protesta a la nueva presidenta municipal de Uruapan, cerca de dos mil personas marchaban por cuarto día consecutivo por avenidas principales de la ciudad de Uruapan para exigir paz y justicia tras el ataque mortal contra el alcalde Carlos Manzo.

De igual forma, diferentes colectivos de transportistas de carga se sumaron a las protestas y realizaron una caravana por la paz y la seguridad de la ciudad.

Durante su trayecto, los transportistas colgaron mantas en los cofres de sus tráileres en las que se podía leer: “Ahora nos toca levantar la voz por Carlos Manzo, por la paz y la justicia”.

Los transportistas iniciaron su recorrido por el Paseo de la Revolución, para posteriormente tomar el paseo Lázaro Cárdenas y la avenida Juárez, para concluir en el Centro Histórico, donde colocaron una ofrenda floral en honor a la memoria del presidente municipal caído.

En la caravana participaron integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas A.C. (Conatram), la H. Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC), Camioneros Unidos Uruapan, Asocamich y el Sindicato de Transportistas de Materiales para la Construcción “Lic. David Franco Rodríguez”.

En entrevista, los camioneros aseguraron que Carlos Manzo los apoyó contra abusos de los policías y temen que vuelva a ocurrir lo mismo, ahora que ya no está.

Alistan reforzamiento de la seguridad para ediles

› Por Yulia Bonilla

A raíz del asesinato de Carlos Alberto Manzo, el Gobierno Federal alista un plan para reforzar los mecanismos de protección a otros presidentes municipales que soliciten apoyo ante algún riesgo.

Al ser consultada sobre los avances en los homicidios y amenazas reportados contra otros ediles en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que ya se analiza qué otras medidas implementar en todo el país.

“En todos los casos se brinda apoyo a los presidentes municipales. Ahora, con lo que vivimos en Uruapan, con el alcalde Carlos Manzo, se va a revisar en particular Michoacán, qué otras protecciones y qué mecanismos de seguridad adicionales necesitan todos aquellos que han pedido o que han solicitado seguridad, igual que en toda la República”, dijo.

El Dato: Autoridades han identificado que, en Uruapan, operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

En este contexto, la mandataria acordó trabajar en conjunto y mantenerse en contacto con Grecia Quiroz, la nueva edil de Uruapan, Michoacán.

En conferencia de prensa, la mandataria federal comentó algunos aspectos de la reunión que sostuvo el martes con la ahora munícipe en Palacio Nacional. Señaló que el hermano de Carlos Manzo también acudió al encuentro y ambos familiares exigieron justicia para que se llegue hasta las últimas consecuencias en el caso.

“Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manzo, y a su hermano, y a un equipo cercano; platicamos. Estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas. Y platicamos. Evidentemente y con toda razón, exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo.

“Pero también, pues, platicamos hacia adelante; ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan. Hoy (ayer) va a tomar posesión en el Congreso del Estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, declaró.

Rosa Icela Rodríguez, ayer, en reunión con el gobernador de Michoacán y munícipes. Foto›Especial

Ayer también recibió al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para ahondar en el reforzamiento de seguridad del estado a través del Plan Michoacán, que antier fue presentado como una estrategia que se construirá a partir de una consulta hecha a diversos sectores sociales y comerciales en la entidad, para atender sus inquietudes y propuestas.

En cuanto al avance de este proyecto, comentó que el primer borrador se tendrá este viernes para presentarlo a más tardar la próxima semana.

“Ayer tuve reunión con todo el Gabinete, para poder distribuir tareas para este Plan. Y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán, para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana”, dijo.

La mandataria negó que este plan se parezca a estrategias emprendidas por otros expresidentes como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pues las acciones se vinculan con la atención a las causas.

“No tiene nada que ver, porque nosotros lo tomamos desde la perspectiva de seguridad y el plan que tiene que haber contra la extorsión en Michoacán, y la seguridad de las personas en el marco de la estrategia que hemos definido de fortalecimiento de las policías, de los Ministerios Públicos, la inteligencia, la investigación que nos lleve a las detenciones de presuntos delincuentes y que lleven su juicio. Pero tiene una parte, un componente social muy importante y laboral”, dijo.

Sobre el homicidio del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, pidió esperar a que el Gabinete de Seguridad dé informes de los avances que se han tenido. Además, descartó que haya más militares involucrados y afirmó que, cuando hubo reunión con la familia del edil, ésta no solicitó mayor apoyo.

“En general, a todas las víctimas, porque no sólo en caso de presidentes o servidores públicos que hayan vivido una situación, un homicidio de alguno de sus miembros, sino en general, hay una ley, la Ley de Víctimas. Y hay todo un proceso que tiene que ser determinado como víctima a través de ciertos procesos, y se les brinda apoyo, sea por un caso de homicidio o también por casos de accidentes o de alguna otra situación en donde haya fallecido un familiar”, declaró.

SEGOB GARANTIZA DIÁLOGO CONTINUO

Por Tania Gómez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con presidentes municipales de la entidad, con el objetivo de establecer un diálogo continuo que permita fortalecer las estrategias de seguridad en el estado.

“Esta tarde nos reunimos con el gobernador @ARBedolla, así como presidentas y presidentes municipales de #Michoacán, para acordar un diálogo continuo que permita el trabajo conjunto con su mirada y experiencia. De esta manera definiremos acciones concretas para enriquecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por la Presidenta @Claudiashein en beneficio de los habitantes de la entidad”, señaló.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que en el encuentro, que se prolongó por más de tres horas, participaron 59 alcaldes michoacanos.

Sostuvo que el diálogo con los alcaldes y el gobierno permitirá escucharlos con atención y respeto, para “conocer sus diagnósticos, demandas y prioridades, para construir en conjunto el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.