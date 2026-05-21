Morena propone reforma para frenar bots y propaganda extranjera en elecciones

Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de combatir campañas automatizadas de desinformación y propaganda digital ilegal que busquen influir en los procesos electorales en México.

El legislador explicó que el crecimiento de las plataformas digitales y el avance tecnológico han transformado la manera en que la ciudadanía se informa y participa en la vida pública; sin embargo, advirtió que también han surgido mecanismos de manipulación digital mediante redes automatizadas, campañas de desinformación y financiamiento opaco, incluso desde el extranjero.

Hoy las campañas digitales también pueden convertirse en mecanismos de manipulación masiva, y el Estado mexicano no puede quedarse cruzado de brazos. Vamos contra los bots, la propaganda extranjera y la manipulación digital en elecciones Sergio Gutiérrez Luna



Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados ı Foto: Cámara de Diputados

La propuesta plantea adicionar el artículo 471 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para otorgar al Instituto Nacional Electoral herramientas legales que le permitan detectar y combatir operaciones coordinadas en redes sociales, uso masivo de bots, cuentas falsas y campañas financiadas desde el extranjero que pretendan alterar artificialmente la conversación pública y afectar la equidad democrática.

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De acuerdo con Gutiérrez Luna, la iniciativa permitiría al INE coordinarse con plataformas digitales, empresas de redes sociales, autoridades federales y proveedores de telecomunicaciones para identificar patrones de difusión automatizada y propaganda irregular.

Entre las principales medidas contempladas destacan: Detectar campañas coordinadas de desinformación y uso masivo de bots; investigar posibles esquemas de financiamiento ilegal o extranjero en propaganda digital; preservar evidencia digital ante posibles violaciones electorales; emitir alertas sobre intentos de manipulación artificial de tendencias y conversaciones públicas e iniciar procedimientos sancionadores por propaganda ilícita.

El legislador subrayó que la iniciativa no busca limitar la libertad de expresión ni censurar opiniones en redes sociales.

Contempla detectar campañas coordinadas de desinformación y uso masivo de bots ı Foto: Pexels

Asimismo, sostuvo que la propuesta se encuentra alineada con la Constitución y con estándares internacionales de derechos humanos, al proteger tanto la libertad de expresión como el derecho de la ciudadanía a participar en elecciones limpias y auténticas.

Finalmente, Gutiérrez Luna consideró que la transformación digital obliga a modernizar las instituciones electorales frente a nuevas amenazas tecnológicas.

“La democracia también se defiende en el entorno digital. México necesita reglas claras para evitar la manipulación artificial de la conversación pública y garantizar que las decisiones ciudadanas se tomen de manera libre e informada”, concluyó.

Cada vez es más evidente el financiamiento ilegal de bots desde el extranjero.



Hoy, la finalidad de la comunicación digital se ha distorsionado con:

1. redes automatizadas de difusión masiva

2. ⁠operaciones coordinadas para amplificar artificialmente contenidos

3. ⁠campañas… pic.twitter.com/79bprE4xvr — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) May 21, 2026

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LMCT