SSPC informa detención de Jorge Armando ‘N’, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, informó este miércoles en conferencia de prensa que fue detenido Jorge Armando “N”, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

Jorge Armando “N” fue identificado con el alias de “El Licenciado”, y fue detenido en Morelia.

Omar García Harfuch. ı Foto: Gobierno de México.

Omar García Harfuch dijo que el detenido es uno de los líderes de una célula delictiva, relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que planeó el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

El funcionario federal destacó que la detención de Jorge Armando “N” se logró gracias a las acciones coordinadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Gráfica oficial. ı Foto: Ángel Molina.

Además, durante la detención de Jorge Armando “N” se logró asegurar un arma de fuego corta, un cargador, una identificación, varias dosis de drogas (cristal), dos equipos telefónicos, un teléfono celular, una bolsa de una sustancia granulada cristalina y un vehículo Nissan, Sentra.

De acuerdo con García Harfuch, Ramiro “N”, otro presunto implicado, formaba parte de un grupo de una aplicación de mensajería, en el cual, bajo las instrucciones de “El Licenciado”, coordinaron la agresión en contra del presidente municipal.

Gráfica. ı Foto: Especial.

Presuntamente, Ramiro “N” envió un video al grupo donde se observa la jardinera donde fue asesinado el alcalde de Uruapan. En éste, además, se informaba se encontraba en el sitio para ubicar “al cliente”, como apodaron al alcalde.

Los integrantes del grupo refirieron que Carlos Manzo Rodríguez ya se encontraba en el Festival de Velas y que estaba en vivo por redes sociales.

Ramiro “N” también avisó a través del grupo que las autoridades tenían sometido al tirador y que estaban atendiendo a Manzo, tras la agresión. Del mismo modo, compartió un video del lugar, momentos después de la agresión.

Durante la conferencia de este miércoles, en la que también estuvo presente el Fiscal del Michoacán, Carlos Torres, se explicó que gracias al análisis de las conversaciones y el trabajo de inteligencia, las autoridades siguieron la pista de “El Licenciado”, quien cambió de chips telefónicos para evadir su localización.

El titular de la SSPC y el Fiscal de Michoacán. ı Foto: Gobierno de México.

Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio.

Mensaje íntegro de Omar García Harfuch

Buenas tardes.

Gracias a los medios de comunicación por su presencia.

Agradecemos la presencia y saludo con respeto al Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Hoy vamos a informar los avances en la investigación por el lamentable asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, la cual se ha llevado de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán, a quién agradecemos todo el apoyo proporcionado durante las indagatorias.

Como lo señalamos anteriormente, desde el primer momento, la Presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a brindar todo el apoyo necesario para el desarrollo de las investigaciones y detener a todos los responsables.

El compromiso del Gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen tan doloroso para nuestro país cometido por la delincuencia organizada.

Por ello se realizaron trabajos conjuntos entre las instituciones del Gabinete de Seguridad: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Mediante la colaboración entre las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento, así como del uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados.

El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando “N”, identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo.

Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel “N”, quien fue neutralizado al cometer el homicidio.

Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad.

Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos.

El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería, en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal.

Asimismo, se identificó que un sujeto apodado “El Licenciado” ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución.

En estas conversiones se observó lo siguiente:

Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios.

Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones.

A las 18:06 hrs. Ramiro envió un video al grupo donde se observa la jardinera donde fue asesinado Carlos Manzo, en el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal.

A las 19:45 los integrantes de dicho grupo refirieron que Carlos Manzo ya se encontraba en el festival de velas y que estaba en vivo por redes sociales.

Aproximadamente a las 20:00 hrs Ramiro indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manzo lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión.

A las 20:14 Ramiro pidió que recogieran a su colaborador, Fernando Josué “N”.

Cabe mencionar que antes de la agresión, Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado.

Minutos después, Armando “N”, advirtió a los implicados a que deben ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo.

Posteriormente, en el grupo les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos. Asimismo, en diferentes videos, los integrantes identificaron las rutas de escape.

También se informó que Ramiro “N” fungía como instructor de algunos integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían las instrucciones.

Omar García Harfuch en conferencia de prensa. ı Foto: Gobierno de México.

El análisis de estas conversaciones, el trabajo de inteligencia y diversas diligencias de investigación, permitieron seguir la pista del implicado, de quien finalmente se obtuvo su identidad como Jorge Armando “N” y, con la información recabada, fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán

Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El Gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán.

Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región.

Con inteligencia, coordinación y presencia institucional, seguiremos trabajando todos los días. Estaremos informando de manera muy puntual los avances de este lamentable hecho.

Muchas gracias.

