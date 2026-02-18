Senador Raúl Morón evalúa demandar a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz, el pasado 7 de noviembre, en una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

El senador morenista Raúl Morón Orozco advirtió que analiza interponer una denuncia penal en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, luego de que ella lo denunciara ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al igual que a otros personajes que calificó como “enemigos políticos”, como presuntos responsables del homicidio del alcalde Carlos Manzo.

El legislador rechazó cualquier vinculación con el crimen registrado en noviembre pasado, aseguró tener “las manos limpias” y calificó las acusaciones como parte de un proceso político que, advirtió, no quedará impune.

“Estamos revisando si esas acusaciones también tienen que ver con algún asunto de carácter penal, porque cuando tú acusas en falso también el Código Penal de Michoacán plantea que pueda haber sanciones y también el Código Federal. Entonces, estamos revisando cómo actuar porque creo que esto tiene que terminar”, señaló Morón Orozco.

El senador minimizó el peso de la denuncia presentada por Quiroz y sostuvo que el único sustento de la acusación son los videos que difundió el propio Manzo antes de su muerte.

“Entiendo que lo único que ha presentado son los videos que hizo público, es el único argumento, el único elemento”, afirmó.

Morón Orozco también aclaró que los señalamientos no recaen exclusivamente sobre él, sino que en esas mismas grabaciones se involucra a otros funcionarios y figuras políticas.

“No nada más dicen de nosotros. Hay otros dichos de él donde involucra al comandante de la 21 Zona Militar, al gobernador del estado, incluso a la presidenta en algún momento”, expuso.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentó ante la Fiscalía General de Michoacán (FGE) una denuncia en contra del senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel, y el exalcalde Ignacio Campos Equihua, por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

El legislador Morón se deslindó de toda responsabilidad, tanto intelectual como material, en el crimen, y aseguró no haber recibido amenazas, pese a continuar recorriendo el estado de Michoacán con actividades políticas.

“Claro que sí, tenemos las manos limpias. Andamos haciendo trabajos políticos. Cuando seamos requeridos, con todo gusto vamos a atender”, expresó.

Morón también lamentó que la denuncia afecta su imagen personal y la de su entorno.

“Este tipo de acusaciones atentan y lesionan el honor mío, el de mi familia, de los equipos políticos en los que pertenecemos. Esto debe parar, porque no hay elementos”, subrayó.

Finalmente, el senador llamó a no politizar el caso y confió en que las fiscalías estatal y federal puedan esclarecer los hechos. “No es politizando las cosas como puede llegarse al fondo del asunto. Yo espero que ya pronto se llegue al fondo de la investigación y que puedan deslindarse responsabilidades”, concluyó.

🗳️📌 GRECIA QUIROZ DENUNCIA A MORENISTAS POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO



La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Michoacán.



Por la presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo, acusa:



- Al senador Raúl Morón Orozco

