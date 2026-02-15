Grecia Quiroz acusa intento de ‘juicio político’: aunque me destituyan no pararán movimiento, afirma

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, al tomar protesta como nueva edil de Uruapan el pasado 5 de noviembre.

Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, acusó que es víctima de un intento de juicio político y aseguró que “aunque me enjuicien y destituyan (...) a este movimiento ya no lo podrán parar ”.

A través de una publicación en redes sociales, denunció que “hoy quieren enjuiciarme políticamente” y “quieren callar una voz”, aunque no mencionó explícitamente a quiénes estarían detrás de esa intención.

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Las declaraciones de la presidenta municipal ocurren días después de que un grupo de diputados de Michoacán denunciara al ayuntamiento de Uruapan ante la Auditoría Superior de Michoacán por presuntos cobros excesivos en el predial de este año.

La denuncia fue presentada por legisladores encabezados por el diputado Conrado Paz Torres, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Grecia Quiroz y Carlos Manzo (asesinado el 1 de noviembre), en fotografía de archivo. ı Foto: Redes Sociales

Al respecto, Grecia Quiroz acusó que este intento de “enjuiciarme políticamente” responde a que quienes gobernaban Uruapan antes de la llegada del movimiento independiente encabezado por su difunto esposo, Carlos Manzo Rodríguez.

“Quieren volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente. Quieren volver para seguir robando. Quieren volver para seguir intimidando. Pero no lo van a lograr” Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan



Ante este escenario, Quiroz García aseguró que, aunque sus opositores lograran su objetivo de enjuiciarla o destituirla, no pararán el movimiento que representa, pues, aseguró, éste pertenece a la gente.

“Lo decimos con firmeza: Este movimiento es del pueblo y para el pueblo. Y cuando el pueblo despierta… ya nadie lo puede volver a engañar. (...) A este movimiento ya no lo podrán parar. Porque la gente, el pueblo, ya despertó. Y no los dejará volver al poder… pronto… o tal vez nunca" Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan



“Pase lo que pase”, concluyó, el pueblo de Uruapan siempre contará con ella: “Pase lo que pase conmigo sepan que siempre estaré con el pueblo de Uruapan”.

🔴Grecia Quiroz acusa que buscan “enjuiciarla políticamente” y “callar una voz”, tras los señalamientos recientes en su contra.



En un mensaje en redes, la presidenta municipal de Uruapan sostuvo que no se ha enjuiciado a los “verdaderos asesinos” del exedil Carlos Manzo y… pic.twitter.com/rI96zdeLrY — Azucena Uresti (@azucenau) February 15, 2026

Denuncian a Grecia Quiroz por presuntos excesos en cobro de predial

Diputados de Michoacán encabezados por el perredista Conrado Paz presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior de Michoacán por lo que llamaron “excesivos cobros del predial en Uruapan para el Ejercicio Fiscal 2026”.

Al centro, el diputado local Conrado Paz, al presentar la denuncia ante la ASM. ı Foto: FB Conrado Paz

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, ciudadanos de Uruapan denunciaron aumentos “del 100, 200 o hasta 300 por ciento” en esta obligación, “cuando el Congreso [de Michoacán] autorizó únicamente hasta un seis por ciento”.

