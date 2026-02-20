Grecia Quiroz celebra medidas cautelares contra Noroña por razón de género: ‘Lo hice por todas’

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, celebró que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) haya impuesto medidas cautelares contra el senador morenista Gerardo Fernández Noroña por posible violencia política en razón de género, lo cual, dijo la edil, es una victoria para “todas las mujeres que han sido agredidas por él”.

En entrevista con Azucena Uresti para su programa en Radio Fórmula, Quiroz García celebró que el IEM haya procedido a su favor, después de que interpusiera una denuncia por declaraciones que, consideró la edil, podrían constituir violencia política en razón de género en agravio suyo.

Grecia Quiroz, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior después de que, dijo la presidenta municipal de Uruapan, Gerardo Fernández Noroña hiciera comentarios despectivos hacia su persona en sus habituales transmisiones vía redes sociales, las cuales, tras el fallo de la IEM, deberá editar para sustraer los fragmentos ofensivos.

Lo hice por mí, pero también por todas las mujeres que en su momento han sido agredidas por él y por todas las mujeres en general que han tenido algún tipo de violencia física o psicológica. No debemos quedarnos calladas ante estos hechos lamentables Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, en entrevista con Azucena Uresti



En el mismo diálogo, Quiroz García acusó que, desde el asesinato de su esposo y anteriormente presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, Fernández Noroña comenzó a emitir comentarios despectivos hacia la edil.

🔴 “Yo no tengo que hacer el trabajo de la Fiscalía”, señala Grecia Quiroz, alcaldesa interina de Uruapan, tras denunciar ante la Fiscalía de Michoacán al senador Raúl Morón, al exalcalde Ignacio Campos y al diputado Leonel Godoy por su presunta relación con el asesinato de su… pic.twitter.com/747EGITmis — Azucena Uresti (@azucenau) February 20, 2026

Por lo anterior, explicó, su equipo jurídico le aconsejó interponer una denuncia ante el IEM por violencia política de género.

No obstante, Grecia Quiroz acusó que Fernández Noroña “sigue tomando una actitud de arrogancia”.

Semanas después del asesinato de Carlos Manzo, el 1 de noviembre, Grecia Quiroz señaló a figuras locales de Morena como presuntos responsables de estos hechos. Al respecto, Gerardo Fernández Noroña acusó que Grecia estaba haciendo una “declaración irresponsable”, basada en intenciones políticas.

La ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán. Va a ser candidata. De ahí a que nos gane hay un mar de distancia. Pero es evidente que ya está en esa línea y la derecha la va a apoyar Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena



Por lo anterior, el IEM obligó al senador a eliminar los fragmentos de sus transmisiones en donde se emitieron dichas declaraciones. Ante la imposibilidad técnica de editar el video, deberá eliminarlos.

Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña ha defendido que no incurrió en violencia política de género.

¿Cuándo he cometido algún acto de hostigamiento e intimidación? No está en mi forma de conducirme como senador. Yo seguiré ejerciendo mi derecho a debatir y a criticar a cualquier persona que tenga una responsabilidad pública Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am