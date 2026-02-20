Crece pugna de Grecia con rivales de Manzo

Grecia Quiroz, el pasado 7 de noviembre, en una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

La pugna entre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y tres personajes morenistas a los que acusó penalmente de estar detrás del asesinato de su esposo Carlos Manzo, arreció este jueves cuando uno de ellos amagó también con emprender acciones legales en contra de la funcionaria municipal.

El expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, uno de los tres acusados por Quiroz García, declaró que evalúa la posibilidad de contrademandar a la munícipe sustituta, al igual que lo manifestó la víspera el senador de la República Raúl Morón.

El Dato: EL Fiscal de Michoacán Carlos Torres aseguró que Grecia Quiroz no presentó denuncia contra los morenistas, sino una “solicitud para que se pueda investigar”.

En entrevista televisiva, también coincidió con el diputado federal Leonel Godoy en el sentido de que las acciones legales tomadas por la presidenta municipal esconden una intencionalidad política que apunta a su búsqueda de la gubernatura de Michoacán.

“Creo que estas denuncias tienen que ver más con un tema político que con argumentos legales; vamos a esperar qué dice la fiscalía y qué pruebas presenta Grecia Quiroz”, dijo.

Campos Equihua agregó que las acusaciones de Grecia Quiroz buscan descalificar a quienes quieren participar y buscar la gubernatura en el próximo proceso electoral en Michoacán, pero en su caso personal no hay ninguna intención de competir por la titularidad del Ejecutivo.

“He recibido muchos señalamientos, pero estamos tranquilos porque somos gente de trabajo y estamos dispuestos a que, si nos llama la fiscalía, ir a declarar. Pero si estas pruebas no tienen sustento legal, pues tendremos que actuar de la misma manera”, advirtió.

Otro de los morenistas demandado por Grecia Quiroz es el diputado federal Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, quien dijo el martes que “todo mundo sabe en Michoacán” que Grecia Quiroz se está preparando para ser la candidata del Movimiento del Sombrero y buscar ser la gobernadora del estado.

“Tiene todo el derecho y vamos a contender contra ella, como lo vamos a hacer contra el PRI o Movimiento Ciudadano, solamente que no se debe acusar por interés político electoral ”, expresó.

Agregó que si la Fiscalía de Michoacán lo cita a declarar por el caso Carlos Manzo, él ayudará a esclarecer cualquier delito, pero “no debe ser a contentillo” y lo que debe hacer Grecia Quiroz es “buscar justicia y no hacer política”.

Ayer por la tarde, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, especificó que la presencia de Grecia Quiroz en las oficinas de la fiscalía el martes pasado fue para entregar 11 videos en una memoria USB y, con base en el contenido, se realice una investigación a ciertos personajes por el asesinato de Carlos Manzo.

Agregó que, tras recibir los videos y poder integrarlos a la investigación, primero se tiene que cotejar que la información sea verídica y el contenido no sea hecho con Inteligencia Artificial.

El fiscal estatal no aclaró si la nueva información entregada por la viuda de Carlos Manzo es suficiente para citar a declarar a Leonel Godoy, a Raúl Morón e Ignacio Campos.

Gana alcaldesa batalla legal al senador Noroña

› Por Alan Gallegos

EN UN REVÉS político contra Gerardo Fernández Noroña, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó medidas cautelares contra el senador morenista y le ordenó editar o suprimir, en un plazo de 24 horas, fragmentos específicos de transmisiones difundidas en su canal de YouTube, al considerar que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García.

La resolución del IEM señala que, una vez notificado formalmente, el senador deberá realizar la edición y/o supresión de los segmentos señalados y acreditar el cumplimiento ante el instituto dentro de las 24 horas siguientes; en caso de que técnicamente no sea posible editar el material, se deberá proceder a la eliminación total de los videos.

10 detenidos van por el caso de asesinato de Carlos Manzo

El IEM también le ordenó abstenerse de realizar, por sí o por interpósita persona, actos de molestia, hostigamiento o intimidación contra la funcionaria municipal, mientras se resuelve el fondo del procedimiento especial sancionador.

Los dichos por los cuales el IEM sancionó a Noroña son en los que acusó a Grecia Quiroz de “fascista y ambiciosa” en noviembre pasado.

Antes de que se cumpliera el plazo, el senador borró los videos señalados, pero negó que sus declaraciones constituyan hostigamiento o intimidación, o que haya realizado publicaciones que denigraran la condición de mujer de la presidenta municipal.