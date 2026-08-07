¿Cuándo salen los resultados UDG 2026-B para prepa y universidad y dónde consultarlos?

Los aspirantes que participaron en el proceso de admisión de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para el ciclo escolar 2026-B ya tienen fecha para conocer si fueron seleccionados. El dictamen de admisión será publicado este lunes 10 de agosto de 2026, tanto para quienes buscan ingresar a una preparatoria como para quienes realizaron el proceso para una licenciatura.

La publicación de resultados corresponde a los aspirantes del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y del nivel superior de la UdeG, por lo que ambos grupos podrán revisar su situación en la misma fecha.

La UDG dio a conocer cuáles eran los resultados de este ciclo 2025 B ı Foto: Especial

¿Cuándo salen los resultados de la UDG 2026-B?

El dictamen de admisión de la UDG 2026-B se publicará el lunes 10 de agosto, a partir de las 00:00 horas.

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Esto significa que los aspirantes podrán comenzar a consultar su resultado desde los primeros minutos del lunes. La fecha fue establecida por la Universidad de Guadalajara dentro de su calendario para el proceso de admisión 2026-B.

La publicación contempla tanto los resultados para preparatorias como para universidades y licenciaturas.

📢 #AspiranteUdeG: ¡la espera está por terminar!



Este 10 de agosto consulta el dictamen de admisión del calendario 2026-B y descubre si formarás parte de la manada UdeG.🦁📚



🔗 https://t.co/f6TfiMBBWq pic.twitter.com/WxC9xXeaet — Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) August 6, 2026

¿Dónde consultar los resultados UDG 2026-B?

Los resultados podrán consultarse a través de los sitios oficiales de la Universidad de Guadalajara:

La UdeG confirmó que el dictamen del ciclo 2026-B estará disponible en estas plataformas el 10 de agosto.

También está disponible el apartado de Seguimiento de trámites, donde los aspirantes pueden consultar la información relacionada con su proceso de ingreso.

¿Qué necesito para consultar mi resultado?

Para ingresar al sistema de seguimiento de trámites, los aspirantes deberán tener a la mano su número de registro y fecha de nacimiento, además de la contraseña correspondiente al proceso.

El portal de la UdeG señala que el acceso está destinado a aspirantes que ya realizaron su registro y permite dar seguimiento al trámite de ingreso.

Si se presenta algún problema para ingresar, la plataforma también cuenta con una opción para recuperar la contraseña.

¿Cuándo comienzan las clases en la UDG?

La fecha de inicio de clases dependerá del nivel educativo al que haya aspirado cada estudiante.

Para quienes sean admitidos en el Sistema de Educación Media Superior, es decir, en las preparatorias de la UdeG, el inicio del ciclo está previsto para el 10 de agosto de 2026.

En el caso de quienes ingresen a licenciaturas y centros universitarios, las clases comenzarán el 17 de agosto de 2026.

Resultados UDG 2026-B: fechas clave

Publicación del dictamen: lunes 10 de agosto de 2026.

Hora: desde las 00:00 horas.

Preparatorias: resultados el 10 de agosto e inicio de clases ese mismo día.

Universidad/licenciaturas: resultados el 10 de agosto e inicio de clases el 17 de agosto.

Dónde consultar: Escolar UDG y Gaceta UDG.

Por ello, se recomienda a los aspirantes ingresar directamente a los sitios oficiales de la Universidad de Guadalajara y tener a la mano sus datos de registro para consultar el dictamen una vez que sea publicado.

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MSL