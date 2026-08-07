Américo impulsa agenda industrial

El Gobernador del Estado, Américo Villarreal, encabezó las reuniones de trabajo con los organismos empresariales en la Ciudad de México.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo reuniones con dirigentes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), con el fin de fortalecer la competitividad de la entidad y consolidar su posición estratégica como plataforma logística para el comercio nacional e internacional.

En un primer encuentro privado, realizado en la sede de la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, el mandatario local recibió a líderes de la Canacar para avanzar en una agenda orientada a fortalecer la competitividad, la seguridad y la movilidad del transporte de carga en la entidad.

Durante la reunión, acordaron consolidar a Tamaulipas como la principal plataforma logística para el comercio entre México y Estados Unidos, mediante acciones que mejoren las condiciones de operación del sector y fortalezcan la competitividad.

Reafirmaron la necesidad de agilizar el tránsito carretero, evitar la duplicidad de revisiones al transporte de carga, reforzar la seguridad en las principales rutas y dar seguimiento permanente a los factores que inciden en la operación del sector.

Tamaulipas ocupa una posición estratégica para el comercio nacional e internacional al concentrar el mayor flujo comercial terrestre entre México y EU. Su red carretera, ferroviaria y de cruces fronterizos lo convierte en un nodo logístico.

Gobierno y transportistas coincidieron en mantener una agenda permanente de coordinación para aprovechar las ventajas logísticas del estado.

Más tarde, el gobernador sostuvo una reunión con una comitiva encabezada por Eduardo Ramírez Leal, secretario general de la Concamin, con quien revisó las fortalezas logísticas y el potencial industrial de Tamaulipas, así como las oportunidades para atraer nuevas inversiones.





Tamaulipas impulsa logística y seguridad con CANACAR y CONCAMIN

El gobernador Américo Villarreal acordó con líderes de CANACAR y CONCAMIN acciones para mejorar el tránsito carretero y la seguridad en Tamaulipas. Estas gestiones buscan fortalecer la economía local y nacional, facilitando el comercio y atrayendo inversiones que generen empleos.

En la Ciudad de México, el mandatario tamaulipeco sostuvo un encuentro clave con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR). Establecieron una agenda conjunta para optimizar la movilidad y seguridad del transporte de mercancías, sector vital para el estado y el país.

Agilizan flujo carretero y eliminan duplicidad de revisiones

Acordaron agilizar el flujo carretero y eliminar la duplicidad de revisiones a vehículos de carga. También se comprometieron a reforzar la seguridad en las principales vías, buscando un entorno más eficiente y protegido para los transportistas en Tamaulipas.

Tamaulipas se consolida como punto estratégico para el comercio México-Estados Unidos, concentrando el mayor volumen de intercambio terrestre. Su infraestructura de carreteras, ferrocarriles y cruces fronterizos lo posiciona como nodo logístico fundamental para las cadenas de suministro de Norteamérica, atrayendo inversión.

El estado se consolida como el eje terrestre principal para el intercambio de insumos entre México y Estados Unidos. ı Foto: Especial.

Posteriormente, el gobernador Villarreal se reunió con la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). Con ellos, analizó las ventajas logísticas y el potencial industrial del estado, explorando oportunidades para captar nuevas inversiones y potenciar el desarrollo manufacturero, clave en el contexto de la relocalización de empresas o “nearshoring”.

Ambas partes, gobierno y sector privado, coincidieron en mantener una coordinación permanente para capitalizar las fortalezas logísticas de Tamaulipas. El objetivo es facilitar la llegada de capitales y generar condiciones propicias para el crecimiento económico, fortaleciendo un sector esencial para la economía mexicana.

En estas gestiones, el gobernador estuvo acompañado por miembros clave de su gabinete. Por CANACAR, participaron figuras como Jorge Monroy Reus y Carlos Fernández Martínez, mientras Eduardo Ramírez Leal encabezó la comitiva de CONCAMIN, reflejando el compromiso conjunto para el desarrollo de Tamaulipas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR