Plan para atender conflicto de la planta GPO es una ruta viable: comisionado Mauricio Rodríguez.

Un plan integral que busca resolver el conflicto por la planta GPO en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, ha sido presentado por el Gobierno de México. Este proyecto, que atiende las demandas de colectivos ciudadanos, ya cuenta con presupuesto, calendario y dependencias responsables, ofreciendo una ruta clara para su implementación y el bienestar de las comunidades.

Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado federal para el tema GPO, detalló que el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira es resultado de varias mesas de diálogo. El funcionario, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizó que la propuesta ya fue aceptada por la empresa y ahora espera la validación de los colectivos.

Entre las medidas clave, el plan contempla que la extracción y descarga de la planta ya no se realizarán en la bahía. Además, incluye la restauración integral del manglar, un plan de saneamiento y la conformación de un comité de vigilancia ambiental para proteger el ecosistema y el sustento de pescadores y prestadores de servicios turísticos.

Para garantizar la seguridad de los habitantes, se creará un Centro de Atención Inmediata con Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, además de recorridos de seguridad y cortinas de aspersión. En el ámbito social, se prevé obra pública y servicios en las comunidades, junto con programas de apoyo económico para pescadores y fomento al desarrollo local, siempre respetando los usos y costumbres indígenas.

A pesar de la seriedad y el compromiso del Gobierno de México en este diálogo, Rodríguez Alonso lamentó la existencia de actores que buscan boicotear el acuerdo. “Hay quien enfáticamente está trabajando para detonar el acuerdo, el diálogo que hoy hemos construido y que nos costó mucho tiempo”, señaló el comisionado, haciendo un llamado al Colectivo Aquí No para mantener la comunicación.

El plan fue presentado el pasado 4 de agosto, pero el Colectivo Aquí No solicitó un plazo para socializar la propuesta con las cuatro comunidades que rodean la bahía. Rodríguez Alonso reconoció que este no es un conflicto nuevo, sino que data de hace más de 12 años, por lo que entiende la necesidad de un proceso cuidadoso, aunque urge una solución.

El comisionado expresó su esperanza de que la socialización no se extienda demasiado, esperando una respuesta concreta del colectivo para la próxima semana. El Gobierno federal se mantiene atento y dispuesto a apoyar lo que se requiera durante este periodo de consulta interna.

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JVR