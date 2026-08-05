Sinaloa reconoce a CSP apoyos a los agricultores

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, hizo entrega de Tarjetas del Bienestar a los agricultores sinaloenses, en compañía de Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). En su mensaje, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum que los compromisos que hizo el 28 de febrero, durante un encuentro con productores de maíz en Culiacán, ya fueron cumplidos, como es la venta del total de la cosecha de maíz y el pago del apoyo a la comercialización por tonelada.

La mandataria estatal señaló que, con la entrega de las Tarjetas del Bienestar a 580 productores en esta primera etapa, inicia el pago de los incentivos a la comercialización correspondiente al ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026, que serán entregados a los 26 mil 800 productores beneficiados en todo el estado.

348 mil hectáreas de maíz sembraron en Sinaloa

La titular de Sader, Columba López, destacó que hoy está vendido el 100 por ciento de la cosecha de maíz de Sinaloa, de tres millones 509 mil toneladas; situación que generaba mucha incertidumbre en febrero, como lo manifestaron los productores a la Presidenta, y por ello se asumió este compromiso, el cual fue cumplido en su totalidad.

La funcionaria federal destacó que quedan cubiertos apoyos de años anteriores, y es la primera vez que el Gobierno federal entrega los recursos a los productores sin intermediarios, a través de una tarjeta del Banco de Bienestar, donde se les depositará su dinero, sin ningún tipo de cobro de uso de cuenta, como en el pasado.