Mando Unificado cumple 500 días en el Edomex

Ciudadanos del oriente del Estado de México respiran con mayor tranquilidad. A 500 días de su implementación, el Mando Unificado Zona Oriente ha logrado una disminución histórica en delitos de alto impacto como el robo de vehículo, homicidio y extorsión en 15 municipios clave de la región. Esta estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno fortalece la seguridad diaria de miles de familias mexiquenses.

El balance oficial revela cifras contundentes: el robo de vehículo bajó un 53%, mientras que el homicidio doloso se redujo en un 36%. La extorsión, uno de los delitos que más afectan a la población y negocios, disminuyó un 43%. Otros ilícitos como el robo a negocio (39%), al transporte público (24%) y el secuestro (22%) también muestran un descenso significativo.

Para lograr estos resultados, más de 14 mil policías federales, estatales y municipales han ejecutado 253 mil 210 operativos. Estas acciones han llevado a la detención de más de 36 mil personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas, asegurando más de mil armas de fuego y recuperando 20 mil 152 vehículos, de los cuales 6 mil 655 tenían reporte de robo.

La mejora en la seguridad no solo se refleja en las estadísticas, sino también en la percepción ciudadana. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, municipios como Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ecatepec y Atizapán registraron avances notables en la reducción de la sensación de inseguridad entre marzo y junio de 2026, colocándose entre los de mayor progreso a nivel nacional.

Además, se recuperaron mil 929 unidades de transporte de carga y se decomisaron más de 746 kilogramos de narcóticos. La mercancía recuperada supera los 121 millones de pesos, un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en la región.

La estrategia del Mando Unificado Zona Oriente abarca los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco. Esta es una de las zonas con mayor concentración poblacional del Estado de México, lo que subraya la complejidad y el impacto de la intervención.

La presencia permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y las policías municipales es clave para atender de manera conjunta los desafíos de seguridad. La coordinación interinstitucional, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, es el pilar de este modelo que busca consolidar la paz en la región.

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JVR