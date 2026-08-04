Reemplacamiento Edomex 2026: fecha límite, requisitos y costos

Si tus placas ya cumplieron cinco años, es momento de tramitar el reemplacamiento.

El reemplacamiento es trámite obligatorio para todos los vehículos que circulan en el Estado de México y, según la Secretaría de Finanzas, fortalece la seguridad pública y brinda certeza jurídica, fiscal y patrimonial a las y los mexiquenses.

Por ello, en La Razón de México te explicamos quiénes deben realizar el reemplacamiento en el Estado de México, cuáles son los requisitos, cuánto cuesta el trámite y cuáles son las multas por no hacerlo antes de la fecha límite.

¿Quiénes deben reemplacar este 2026 en Edomex?

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, el programa de reemplacamiento permanecerá vigente hasta el próximo 31 de agosto. El trámite es obligatorio para los propietarios de:

Vehículos particulares con placas expedidas en 2020

Vehículos con placas de 2020 o anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2025

Además, el Portal de Servicios al Contribuyente ofrece un calendario de reemplacamiento de acuerdo al último dígito de la placa:

Abril : engomado verde, terminación de placas 1 y 2

Mayo : engomado rojo, terminación de placas 3 y 4

Junio : engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6

Julio : engomado rosa, terminación de placas 7 y 8

Agosto: engomado azul, terminación de placas 9 y 0

Las placas de circulación tiene una vigencia de 5 años a partir de su fecha de expedición, y los propietarios pueden verificarla haciendo clic aquí.

¿Cuánto cuesta y cuáles son los requisitos para reemplacar en Edomex?

Entre los requisitos para realizar el trámite, que tiene un costo de mil 094 pesos para vehículos particulares y de 888 pesos para motocicletas, se encuentran:

Identificación oficial: puede ser credencial del INE, licencia, pasaporte, cédula profesional, entre otras

CURP

Comprobante de domicilio vigente no mayor a 3 meses: puede ser recibo de luz, agua, teléfono, predial, entre otros

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad

Placas anteriores, baja o constancia de extravío

¿Cuáles son las consecuencias por no reemplacar?

Los conductores que no realicen el reemplacamiento dentro del plazo establecido podrán enfrentar sanciones económicas, de tránsito y administrativas por no portar placas vigentes.

De acuerdo con las autoridades del Estado de México, la multa equivale a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción asciende a los 2 mil 346 pesos.

Asimismo, quienes no renueven sus placas en el periodo correspondiente podrían enfrentar consecuencias como:

No poder realizar la verificación vehicular

Retiro de las placas y remisión a un depósito vehicular

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cehr