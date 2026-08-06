Morena irá con PVEM y PT en Sinaloa en 2027: Mier

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) irán juntos en Sinaloa rumbo a la elección de 2027, adelantó el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier Velazco, quien explicó que la definición de quién encabezará la coordinación de la coalición se dará después de que cada partido presente sus propuestas.

En entrevista durante una visita a Sinaloa, Mier señaló que Morena primero deberá concluir su proceso interno para definir a sus perfiles y posteriormente sentarse con sus aliados para determinar quién encabezará el esfuerzo de organización rumbo al proceso electoral del próximo año.

“El partido estableció, y se los informó, nosotros vamos a ratificar nuestra alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo (...) en Sinaloa vamos a ir unidos”, afirmó.

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Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

El senador detalló que Morena llevará a la negociación cuatro perfiles, dos hombres y dos mujeres, que serán puestos sobre la mesa junto con las propuestas que presenten el PT y el Verde.

“Una vez que Morena termine su proceso interno para definir quién es nuestra propuesta para ser los coordinadores, después tengamos que reunirnos, unos cuatro de Morena, dos hombres y dos mujeres, con las propuestas que presenten el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista”, explicó.

Mier Velazco incluso dejó abierta la posibilidad de que Morena presente un quinto perfil en caso de que alguno de sus aliados no registre una propuesta para encabezar la coordinación de la coalición.

“Si alguno de ellos no tuviera una propuesta de un coordinador de la coalición para la organización rumbo al proceso 2027, entonces Morena podría ocupar un quinto lugar”, precisó.

Frente al proceso interno de Morena en Sinaloa, el coordinador parlamentario aseguró que existe unidad entre quienes se registraron para encabezar los trabajos partidistas y rechazó que haya confrontaciones entre los aspirantes.

“Hay armonía, hay una armonía en el partido, hay armonía con nuestras compañeras y compañeros que se registraron como aspirantes a coordinadores”, sostuvo.

Afirmó que los participantes han aceptado la necesidad de mantener la cohesión interna y que ésta se ha expresado en sus actos.

“Hay una aceptación de que debemos de mantenernos unidos y lo manifiestan con sus actos”, señaló.

Ignacio Mier recordó que Morena se encuentra en una etapa de consolidación de la estructura territorial que comenzó hace un año con el proceso de afiliación y posteriormente con la integración de comités municipales y seccionales.

En Sinaloa, aseguró, el partido alcanzó más de 292 mil afiliados y cerca de 3 mil comités integrados en los 20 municipios.

“Hoy estamos en el proceso de definición quién va a ser el que coordine todo este esfuerzo de organización partidaria rumbo al proceso electoral del próximo año”, indicó.

Como parte de esta etapa de organización, Mier Velazco anunció que la próxima semana realizará un recorrido por los 20 municipios de Sinaloa junto con el presidente estatal de Morena, Edgar Barraza, para reunirse con los coordinadores territoriales del partido y fortalecer la estructura de cara a 2027, aunque no especificó en calidad de qué lo hará.

“Voy a hacer un recorrido junto con el presidente del partido en Sinaloa, Edgar Barraza, para reunirnos con todos nuestros coordinadores territoriales, lo que nosotros conocemos como los COTs, que están distribuidos en todos los 20 municipios”, señaló.

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MSL