Alistan construcción de CECI en Chalco

Como parte del Plan Oriente para el Estado de México, en septiembre iniciará la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS en el municipio de Chalco. El inmueble se ubicará en la colonia Granjas de Chalco y tendrá capacidad para atender a 110 menores desde los 43 días de nacidos y hasta los cuatro años de edad.

Los CECI, impulsados por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, representan una evolución del modelo tradicional de guarderías al incorporar mayores medidas de seguridad, cámaras de videovigilancia, sistema contra incendios, alimentación equilibrada, atención pedagógica y desarrollo integral para todos los niños, a fin de brindar a madres de familia un servicio confiable que facilite su incorporación o permanencia en el mercado laboral.

A diferencia del esquema anterior, los CECI ya no operarán en inmuebles adaptados, sino en instalaciones construidas específicamente para el cuidado y desarrollo de la primera infancia. Su diseño, elaborado en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, permitirá adaptar los espacios a las condiciones y necesidades de cada región. A nivel nacional, la meta es construir mil CECI, para crear 500 mil nuevos espacios de atención a niñas y niños durante el sexenio. El de Chalco será uno de los primeros en iniciar su construcción en septiembre, como parte de las acciones del Plan Oriente.

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Inicia en septiembre construcción de CECI en Chalco, impulsado por Sheinbaum y Delfina Gómez

Familias de Chalco, Estado de México, contarán con un nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, cuya construcción arranca en septiembre. Ubicado en la colonia Granjas de Chalco, este espacio atenderá a 110 niñas y niños desde los 43 días hasta los cuatro años de edad. La iniciativa busca facilitar la incorporación o permanencia de las mujeres en el mercado laboral, garantizando un entorno seguro y estimulante para el desarrollo integral de sus hijos.

Los CECI representan una evolución del modelo tradicional de guarderías. Su diseño incorpora mayores medidas de seguridad, como cámaras de videovigilancia y sistemas contra incendios. Además, se enfocan en alimentación equilibrada, atención pedagógica especializada y desarrollo integral para cada menor.

Este nuevo esquema es impulsado por el Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum en coordinación con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Su objetivo es ofrecer un servicio confiable y de alta calidad, construyendo instalaciones específicas para la primera infancia, a diferencia de inmuebles adaptados.

El diseño de estos centros, elaborado con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), permite adaptar los espacios a las necesidades regionales. A nivel nacional, la meta es construir mil CECI durante el sexenio de la presidenta Sheinbaum, generando 500 mil nuevos espacios de atención.

El CECI de Chalco es uno de los primeros en iniciar su construcción en septiembre, como parte de las acciones prioritarias del “Plan Oriente” para el Estado de México. Este proyecto subraya el compromiso de las autoridades con la primera infancia y el apoyo a las familias trabajadoras, sentando un precedente para la expansión de este modelo innovador en el resto del territorio nacional.

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JVR