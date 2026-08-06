85 Centros de Salud ofrecen atención gratuita en todo Aguascalientes

La estrategia sanitaria promovida por la gobernadora Tere Jiménez amplía la cobertura para la población sin derechohabiencia.

Aguascalientes refuerza el acceso a la salud gratuita para sus habitantes. El Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) ha puesto a disposición una red de 85 Centros de Salud que brindan atención médica de primer nivel en todo el territorio estatal. Esta iniciativa busca garantizar que la población sin seguridad social reciba servicios esenciales de prevención y atención de manera oportuna y sin costo.

En estas unidades médicas, los ciudadanos acceden a una amplia gama de servicios básicos: consultas médicas generales, vacunación universal para todas las edades, programas de prevención y promoción de la salud, planificación familiar y entrega gratuita de medicamentos. La oferta se extiende a atención dental, nutrición, apoyo psicológico, unidades de desarrollo infantil y servicios amigables para jóvenes y adolescentes.

Algunos centros ofrecen servicios más especializados como electrocardiogramas y vasectomías en unidades designadas. La equidad de género es un pilar, con atención específica y tamizaje para la detección temprana del cáncer de la mujer. Para mayor conveniencia, 12 de los 85 Centros de Salud operan las 24 horas del día.

Los centros operativos pertenecientes al Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) garantizan atención médica básica y medicamentos. ı Foto: Especial.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud del Estado cuenta con ocho Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, que complementan la oferta con optometría, laboratorio clínico y mastografías. Para acceder a estos beneficios, los interesados deben presentar copia de identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y carta de no derechohabiencia.

Para ubicar el Centro de Salud más cercano y conocer la oferta completa de servicios, se invita a la población a consultar el enlace oficial: https://shre.ink/jlv8. Esta red de atención refleja el compromiso del Gobierno de Aguascalientes con la salud pública, fortaleciendo el bienestar de cada familia en el estado.

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JVR