IMSS llama a cuidar salud cerebral; atiende 80 mil consultas al año por males cerebrovasculares

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzó el llamado a la población para adoptar hábitos saludables y acudir de manera oportuna a revisión médica, al advertir que enfermedades como los infartos cerebrales, las hemorragias, la epilepsia y las cefaleas representan una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el país.

El jefe de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional La Raza, Jorge Arturo Santos Franco, informó que el Instituto brinda cada año alrededor de 80 mil consultas relacionadas con enfermedad cerebrovascular, además de 60 mil consultas por cefalea y cerca de 50 mil por epilepsia.

Explicó que el cerebro es el órgano encargado del pensamiento, la memoria, las emociones y de coordinar las actividades cotidianas, por lo que su cuidado debe ser una prioridad durante todas las etapas de la vida.

El especialista detalló que la enfermedad vascular cerebral constituye una de las principales causas de discapacidad. De estos eventos, aproximadamente 80 por ciento corresponde a infartos cerebrales por isquemia, mientras que 20 por ciento son hemorragias cerebrales, lo que hace indispensable la detección temprana y el control de los factores de riesgo.

Entre los principales factores que incrementan la posibilidad de desarrollar enfermedades neurológicas, mencionó la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo y una alimentación poco saludable. Agregó que el aislamiento social también puede afectar la salud mental y neurológica de las personas.

Para disminuir estos riesgos, el IMSS recomendó mantener una alimentación equilibrada rica en frutas y verduras, realizar actividad física de forma regular, evitar el consumo de tabaco y drogas recreativas, controlar la presión arterial y los niveles de glucosa, además de realizar actividades que estimulen la memoria y favorezcan la convivencia social.

Como parte de las acciones para fortalecer la atención médica, el Seguro Social impulsa el programa Código Cerebro, una estrategia que agiliza la respuesta ante urgencias neurológicas mediante la coordinación de especialistas en neurología, neurocirugía, terapia endovascular neurológica, psiquiatría, psicología y Medicina de Rehabilitación.

De acuerdo con el IMSS, este modelo busca reducir las secuelas derivadas de enfermedades cerebrovasculares, acelerar la recuperación de los pacientes y facilitar su reincorporación a la vida social y laboral, al tiempo que promueve la prevención como la herramienta más efectiva para disminuir la discapacidad y la mortalidad asociadas a estos padecimientos.

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