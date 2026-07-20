Disposición busca brindar mayor comodidad

IMSS flexibiliza uso de uniformes para médicas y médicos residentes

Dirección del IMSS anunció la actualización de los lineamientos para el uso de uniformes de médicas y médicos residentes, con lo que, a partir del 15 de julio de 2026, dejará de ser obligatorio el uso exclusivo del uniforme blanco durante la jornada laboral

Imagen temática sobre un residente médico.
Imagen temática sobre un residente médico. Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció la actualización de los lineamientos para el uso de uniformes de médicas y médicos residentes, con lo que, a partir del 15 de julio de 2026, dejará de ser obligatorio el uso exclusivo del uniforme blanco durante la jornada laboral.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario explicó que la modificación responde a las inquietudes planteadas por las y los médicos residentes, quienes solicitaron mayor flexibilidad para desempeñar sus actividades cotidianas dentro de las unidades médicas.

Zoé Robledo detalló que, bajo el nuevo criterio, las y los residentes podrán utilizar el uniforme que mejor se adapte a las labores que realicen, ya sea la bata blanca, el uniforme institucional o el uniforme quirúrgico, siempre respetando los protocolos de seguridad e higiene establecidos para cada área.

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Precisó que la disposición busca brindar mayor comodidad y funcionalidad al personal en formación, sin comprometer las medidas de control sanitario que rigen en hospitales y unidades médicas.

Entre las restricciones contempladas en los nuevos lineamientos, explicó que el uniforme quirúrgico utilizado en áreas generales no podrá emplearse posteriormente dentro de un quirófano, a fin de evitar riesgos de contaminación y garantizar el cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad del instituto.

El director general del IMSS afirmó que la decisión forma parte de la estrategia de fortalecimiento institucional y de recuperación de los servicios públicos, al destacar que el Seguro Social es actualmente la institución que forma al mayor número de médicas y médicos especialistas en México.

Asimismo, sostuvo que escuchar las necesidades del personal en formación es indispensable para mejorar las condiciones de trabajo y continuar con la modernización del instituto, en concordancia con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar el crecimiento y la transformación del Seguro Social.

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FGR

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