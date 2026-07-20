IMSS flexibiliza uso de uniformes para médicas y médicos residentes

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció la actualización de los lineamientos para el uso de uniformes de médicas y médicos residentes, con lo que, a partir del 15 de julio de 2026, dejará de ser obligatorio el uso exclusivo del uniforme blanco durante la jornada laboral.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario explicó que la modificación responde a las inquietudes planteadas por las y los médicos residentes, quienes solicitaron mayor flexibilidad para desempeñar sus actividades cotidianas dentro de las unidades médicas.

Zoé Robledo detalló que, bajo el nuevo criterio, las y los residentes podrán utilizar el uniforme que mejor se adapte a las labores que realicen, ya sea la bata blanca, el uniforme institucional o el uniforme quirúrgico, siempre respetando los protocolos de seguridad e higiene establecidos para cada área.

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Precisó que la disposición busca brindar mayor comodidad y funcionalidad al personal en formación, sin comprometer las medidas de control sanitario que rigen en hospitales y unidades médicas.

Entre las restricciones contempladas en los nuevos lineamientos, explicó que el uniforme quirúrgico utilizado en áreas generales no podrá emplearse posteriormente dentro de un quirófano, a fin de evitar riesgos de contaminación y garantizar el cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad del instituto.

El director general del IMSS afirmó que la decisión forma parte de la estrategia de fortalecimiento institucional y de recuperación de los servicios públicos, al destacar que el Seguro Social es actualmente la institución que forma al mayor número de médicas y médicos especialistas en México.

Asimismo, sostuvo que escuchar las necesidades del personal en formación es indispensable para mejorar las condiciones de trabajo y continuar con la modernización del instituto, en concordancia con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar el crecimiento y la transformación del Seguro Social.

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FGR