Zoé Robledo recorre Fan Fest del IMSS durante arranque del Mundial 2026

En medio del ambiente festivo que acompaña el inicio de la Copa del Mundo en la capital del país, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, visitó este jueves la Unidad Independencia, donde se realiza uno de los Fan Fest organizados por la institución para seguir las actividades de la justa deportiva.
Acompañado por autoridades del Seguro Social, Robledo recorrió los diversos espacios instalados para promover actividades deportivas, recreativas y de convivencia entre derechohabientes, trabajadores y vecinos de la zona.
Durante su visita, observó los stands y dinámicas preparadas para los asistentes, quienes comenzaron a congregarse desde temprana hora para participar en las actividades programadas en torno a la inauguración del Mundial.
‘¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos’: CSP
En este punto se previa la asistencia de alrededor de mil personas para presenciar la transmisión del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, que se disputa en el Estadio Ciudad de México.
La Unidad Independencia forma parte de los espacios habilitados por el IMSS para acercar la experiencia mundialista a las familias, mediante actividades que promueven la activación física, la recreación y la convivencia comunitaria.
Previamente, el titular del Seguro Social encabezó la sesión del Comando Central del IMSS en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), desde donde la institución dará seguimiento permanente a las actividades relacionadas con el Mundial.
“Esperamos un gran día y lo que nos ha dicho la Presidenta es que nos toca apoyar y estar alertas, siempre lo estamos en el IMSS, esta es una nueva prueba de lo que hemos hecho en los últimos siete años en términos de convertir la prevención en una cultura institucional con los comités, la coordinación, lo que se hace todos los días y lo hemos demostrado recientemente ante eventos inesperados”, enfatizó.
El operativo contempla el monitoreo de los servicios médicos y de emergencia, así como la coordinación institucional para atender cualquier eventualidad durante el desarrollo de los encuentros y eventos asociados al torneo.
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LMCT