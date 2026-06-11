Aficionados saturan el servicio ‘Ride’ rumbo al Estadio Ciudad de México; así lucen las filas

La inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y el esperado encuentro entre México y Sudáfrica provocaron una alta demanda de los servicios de transporte Ride y Park & Ride habilitados para trasladar a los aficionados hacia el Estadio Ciudad de México.
Desde las primeras horas de este jueves, cientos de personas comenzaron a concentrarse en los distintos puntos de salida del sistema de transporte especial implementado para facilitar la movilidad durante el evento deportivo.
Uno de los puntos con mayor afluencia fue el ubicado en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde se registraron largas filas antes de la salida de las primeras unidades.
Tren Ligero, abarrotado en ruta hacia el Estadio Ciudad de México, previo a inicio de Mundial 2026
Los usuarios informaron que para abordar los autobuses era necesario adquirir una tarjeta de movilidad, la cual podía pagarse con efectivo o tarjeta bancaria. El costo del viaje sencillo fue fijado en 150 pesos, mientras que el viaje redondo tuvo un precio de 300 pesos, además de los 50 pesos correspondientes a la tarjeta de acceso.
Aficionados agotan tarjetas
La demanda fue tal que en el módulo “Ride” del Ángel de la Independencia se agotaron las tarjetas de movilidad durante las primeras horas de operación. Personal del servicio indicó a los usuarios que debían esperar entre una hora y una hora y media para poder obtener una nueva tarjeta y continuar con su proceso de acceso.
A las 7:30 de la mañana partió la primera unidad desde el Ángel de la Independencia con destino al Estadio Ciudad de México. En ese punto también se observó la presencia de aficionados internacionales, incluidos seguidores provenientes de Sudáfrica, quienes aprovecharon el servicio para trasladarse al inmueble donde se disputa el partido inaugural.
Otro de los centros de operación reportó una importante afluencia fue el instalado en las inmediaciones del Palacio de los Deportes. Durante la primera hora de funcionamiento se contabilizó la presencia de entre 80 y 130 aficionados que utilizaron el esquema de transporte redondo, cuyo costo total alcanzó los 350 pesos.
El sistema ‘Ride’ fue diseñado para conectar puntos estratégicos de la capital con el estadio sede, mientras que el esquema Park & ‘Ride’ permite a los asistentes dejar sus vehículos en estacionamientos habilitados y completar el trayecto mediante transporte colectivo.
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LMCT