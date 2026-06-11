Inauguración del Mundial 2026: se viven las largas filas para acceder al Fan Fest del Zócalo

La inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 convirtió este 11 de junio al Zócalo capitalino en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados, quienes desde temprana hora comenzaron a formar extensas filas para ingresar al FIFA Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución.

Las filas de acceso se extendieron por varias calles del Centro Histórico. Sobre la avenida Francisco I. Madero, cientos de personas avanzaban de manera ordenada rumbo al recinto, muchas de ellas portando la playera de la Selección Mexicana y acompañadas por familiares y amigos que buscaban presenciar la ceremonia inaugural y seguir el primer encuentro del torneo a través de las pantallas gigantes instaladas en el lugar.

#VIDEO | Así el ingreso de los aficionados hacia el Fan Fest Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, por Madero. https://t.co/8f1mz1z5Uu



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Llenan las calles del Centro Histórico

El acceso principal registró una importante afluencia de visitantes. La fila de ingreso llegó hasta las inmediaciones de Eje Central y alcanzó parte de la zona donde permanece el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instalado en el primer cuadro de la ciudad.

Mientras cientos de aficionados aguardaban su turno para entrar al Fan Fest, algunos integrantes de la CNTE observaban con curiosidad el paso constante de personas desde las casas de campaña ubicadas sobre la calle Tacuba.

En la avenida Venustiano Carranza también se registró una gran concentración de asistentes. Además de las largas filas, comerciantes aprovecharon la ocasión para ofrecer playeras y artículos relacionados con la Selección Mexicana y el Mundial.

Plantón de la CNTE permanece esta mañana en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el día de la inauguración del Mundial.



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El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de los asistentes. Entre tambores, trompetas y cánticos, grupos de aficionados animaban la espera con porras futboleras. Frases como “¡Desde Iztapalapa para el mundo!” resonaban entre quienes avanzaban lentamente hacia los filtros de acceso. También se observó la presencia de visitantes de distintos países que se sumaron a la celebración mundialista.

En otros puntos de acceso al Zócalo, donde permanecían instaladas vallas metálicas de seguridad, se registraron aglomeraciones temporales mientras los asistentes esperaban la apertura de los corredores que permitirían su ingreso al evento.

Durante la mañana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que las actividades del Fan Fest se desarrollarían conforme a lo previsto e invitó a la ciudadanía a acudir al Zócalo para disfrutar de los partidos del Mundial en la pantalla monumental instalada para la ocasión.

Asimismo, recordó que el acceso principal a la Plaza de la Constitución para este evento se realizaría por las calles de 20 de noviembre y Pino Suárez, donde miles de aficionados continuaron llegando para formar parte de la fiesta futbolera que acompaña el arranque del Mundial 2026.

#VIDEO | Sobre la calle Venustiano Carranza en el Centro Histórico de la #CDMX, miles de aficionados se dan cita para entrar al Fan Fest.https://t.co/8f1mz1z5Uu



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LMCT