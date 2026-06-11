Mundial 2026: inauguración se llevará a cabo sin problemas, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá ningún inconveniente para que ocurra la inauguración de la Copa Mundial que México recibe por tercera ocasión en su historia.

Al hacer mención de la mesa de diálogo que ayer se sostuvo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que no desistió de su jornada de protesta para este jueves, la mandataria sostuvo que las autoridades mantienen acciones para garantizar el desarrollo mundialista.

“Como dijimos, el Mundial, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problema. Está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo”, aseguró.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la inauguración del Mundial 2026 “se va a llevar a cabo muy bien, sin problemas”.



Envió “toda” la suerte a la Selección Nacional de Futbol.



🗞️Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/1mqEGSqbJQ — Azucena Uresti (@azucenau) June 11, 2026

CNTE afirma que seguirán manifestaciones

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidió no desistir de su jornada de protesta hacia el Estadio Ciudad de México ni el plantón con el que tomó calles del Centro Histórico, con lo que hoy intentará escalar su llamado a que el Gobierno atienda en sus términos las demandas expuestas.

Desde temprana hora, se comenzó a hacer el llamado para que las y los docentes se desplieguen en la capital, particularmente hacia el sur sobre Calzada de Tlalpan y en inmediaciones de la estación Tasqueña, de la Línea 2 del Metro.

Ante esta situación, se registran diversos cierres viales y de transportes de movilidad, tal es el caso del Metro de la Ciudad de México, en donde debido a las manifestaciones al exterior de algunas de sus estaciones, están han sido cerradas, obligando a los usuarios a buscar otro tipo de transporte.

⚠️ MOVILIZACIONES 11 DE JUNIO



Varias organizaciones aprovecharán el arranque de la Copa del Mundo para movilizarse hacia el Estadio Ciudad de México:



🔎 Familias buscadoras⁰📍 Salen de Perisur, Taxqueña y La Virgen⁰🕗 08:00 h⁰🏟️ Destino: Estadio Ciudad de México



📚 CNTE⁰📍… — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) June 11, 2026

Al momento, las estaciones afectadas son:

Pino Suárez: línea 1

Bellas Artes: Línea 2

Hidalgo: Ambas líneas

Chabacano: Línea 2

Allende

Zócalo/Tenochtitlan: Línea 2

San Antonio Abad

Viaducto

Xola: Línea 2

Universidad: Línea 3

De igual forma y como parte de un protocolo de seguridad aplicado por autoridades de la Ciudad de México, se aplican desvíos sobre: Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca, Coscomate a la altura de Periférico y Avenida División del Norte a partir de la calle Museo, en ambos sentidos.

Actualización sobre el cierre de estaciones en la Red, debido a manifestaciones al exterior.

Se suma al cierre temporal la estación Ermita de la Línea 2 del @MetroCDMX para el público usuario.

Asimismo, permanecen cerradas las estaciones Pino Suárez de la Línea 1; Hidalgo, Bellas… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 11, 2026

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