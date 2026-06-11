CNTE no se va; alista protestas y marchas rumbo a Estadio CDMX en el inicio del Mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidió no desistir de su jornada de protesta hacia el Estadio Ciudad de México ni el plantón con el que tomó calles del Centro Histórico, con lo que hoy intentará escalar su llamado a que el Gobierno atienda en sus términos las demandas expuestas.

Luego de sesionar a lo largo de esta madrugada para definir su respuesta a los ofrecimientos hechos por la Federación en la mesa de diálogo de este miércoles, el magisterio disidente anunció preliminarmente que se mantiene inconforme, por lo que seguirá adelante con el plan de intentar tomar el coloso de Santa Úrsula, en el que este día se inaugura la justa mundialista.

Desde temprana hora, se comenzó a hacer el llamado para que las y los docentes se desplieguen en la capital, particularmente hacia el sur sobre Calzada de Tlalpan y en inmediaciones de la estación Tasqueña, de la Línea 2 del Metro.

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FGR