Llegó el día

Llegó la hora. México arranca el tercer mundial en su historia y se convierte en el único país en albergar tres justas veraniegas, también asegura que el Estadio Azteca sea aún más histórico. En los años 1970 y 1986 son las otras dos ediciones en las que el país se convirtió en el anfitrión de dicho evento.

Desde esos años hasta la fecha han cambiado muchas cosas, sobre todo la de cuantos equipos participan en el evento. Se ha pasado de 16 a 24 y ahora 48 selecciones que buscarán el título más importante del futbol mundial.

En esta ocasión le tocará a México compartir sede con Estados Unidos y Canadá. El centro de la justa se ubicará con los vecinos del norte, pues en el país solamente se disputarán 13 partidos y en el de la Hoja de Maple 10.

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Lo que la FIFA le dio a México fue el partido inaugural y su rival en turno será Sudáfrica, país al cuál ya había enfrentado y precisamente también en una inauguración, por lo que lo hace más relevante, ya que es la primera ocasión en la que se repite el primer encuentro.

Comienza la fiesta ı Foto: Especial

México suele chocar contra un muro cuando le toca disputar el primer partido de un Copa del Mundo. De las siete ocasiones anteriores, el balance del Tricolor es de cinco derrotas y dos empates en el duelo que puso en marcha un Mundial. El Tricolor tiene otra oportunidad hoy.

El objetivo mexicano se ha convertido en una obsesión para muchos y esa es alcanzar al menos los cuartos de final. Ese ha sido el techo de su selección en los mundiales, alcanzado como anfitrión, en 1970 y 1986.

Se quedó en los octavos de final en siete mundiales consecutivos, de 1994 a 2018, y se despidió tras la fase de grupos en Qatar 2022.

Con un plantel que combina veteranía en el atacante con Raúl Jiménez y nuevos talentos, como el volante Gilberto Mora, los locales confían en alargar la racha de buenos resultados en debuts mundialistas: el equipo acumula siete torneos consecutivos sin perder. Un buen comienzo es, por tanto, vital para calmar los nervios locales.

En su tercera etapa como técnico de México, Aguirre ha mejorado el nivel del Tricolor y llega al Mundial inmerso en una racha de siete partidos sin perder. La última derrota fue ante Paraguay en noviembre.

“Puede ser un día histórico para muchos de nosotros. Difícilmente vivirán otro Mundial en México. Va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas”, dijo Aguirre, quien jugó con México como local en el Mundial de 1986. Esa Selección Mexicana no disputó el partido inaugural del torneo, pero sí alcanzó a los cuartos de final.

Javier Aguirre, director técnico de la Selección mexicana ı Foto: Especial

México perdió sus partidos del día inaugural en 1930, 1950, 1954, 1958 y 1962, y empató en 1970 (en casa) y 2010.

Algunos de esos torneos tuvieron partidos que comenzaron de manera simultánea el día inaugural, como en Uruguay en 1930, cuando Francia venció a México 4-1 mientras Estados Unidos derrotó a Bélgica 3-0.

En el Mundial de 1986, el campeón defensor Italia disputó el partido inaugural del torneo contra Bulgaria, un empate 1-1 en Ciudad de México. La Selección Mexicana jugó su primer partido de la fase de grupos dos días después y logró una victoria 2-1 sobre Bélgica.

Aguirre y Hugo Broos, un exinternacional belga que ahora es el entrenador de Sudáfrica, jugaron uno contra el otro ese día.

“Recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego, la confianza que teníamos y sentíamos que ese partido (contra Bélgica) no iba a ir mal” recordó Javier Aguirre, en conferencia de prensa.

Broos, quien fue nombrado en mayo de 2021, llevó a Sudáfrica a su primer Mundial en 16 años y también aseguró un tercer lugar en la Copa Africana de Naciones de 2023.

Una de las ausencias más resonantes sería la del volante Edson Álvarez, uno de los capitanes del equipo pero quien ha perdido ritmo desde que fue sometido a una cirugía en el tobillo, junto a Alexis Vega y Mora.

La principal duda recae en el arco, ya que todavía no ha decidido si apostará por Raúl Rangel, quien se ganó la titularidad desde inicios del año, o por la veteranía de Guillermo Ochoa, quien acude a su sexto Mundial.

FIFA está cobrando precios récord en los 11 estadios de Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. Utiliza precios dinámicos y los ha elevado repetidamente desde el otoño boreal pasado, cuando las entradas salieron a la venta.

El presidente Gianni Infantino, defendió esos precios por considerados acordes con el mercado estadounidense. Pero han surgido críticas por precios de lista que han llegado a cifras de cinco dígitos en dólares. En la víspera del torneo, las entradas para 29 partidos estaban agotadas (con asientos para sillas de ruedas disponibles en algunos casos) y a 75 aún les quedaban entradas, incluidas ambas semifinales, los cuatro duelos de cuartos de final, cinco cotejos de octavos de final y 14 de los 16 encuentros de la nueva ronda de dieciseisavos.

Eso se suma a entradas de la fase de eliminación directa que aún no se han puesto a la venta y que no estarán disponibles sino hasta que la FIFA sepa qué equipos han avanzado a partidos específicos.

Muchas de esas entradas disponibles están en los niveles de primera y segunda categoría, de precios altos, que añadió en abril.

Había disponibles varios cientos de butacas, todas con precios de cuatro dígitos, para la semifinal en Arlington, Texas, pero apenas un poco más de 20 estaban a la venta para la semifinal de Atlanta en el sitio oficial de entradas de la FIFA.

A romper la estadística

Por Alejandro Ayala

PREVIO al debut de México en la Copa del Mundo 2026, el entrenador nacional Javier Aguirre comentó en conferencia de prensa que ya tiene “estructurado” el 11 titular para enfrentar a Sudáfrica en la cancha del Azteca, además que espera darle al país su primer triunfo en un duelo inaugural del certamen.

“Hay que romper la estadística, intentarlo, darle confianza a los chavos. Es otro motivo más para salir a ganar el partido. Esperamos mañana romper con esa estadística”, dijo Aguirre cuando se le mencionó que el Tricolor nunca ha ganado en los sietes partidos en los que ha inaugurado una Copa.

México y Sudáfrica ya se enfrentaron en el primer partido del máximo torneo de la FIFA, en 2010, cuando empataron 1-1, pero en la CDMX la intención de Aguirre es salir a ganar sin importar los jugadores que estén en el campo, pues para el estratega todos están capacitados para este evento.

“No he hablado con ellos del 11 titular, los 26 están muy ilusionados, saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos y no tengo ninguna duda de que lo harán bien tanto en la portería como el lateral, en la media y delantera”, dijo Javier Aguirre ante la prensa.

Además del Vasco, el entrenador de la Selección de Sudáfrica, Hugo Broos, también atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa, en donde aseguró que el Tricolor es el mejor rival del grupo, pero que pelearán por la victoria.

Infantino agradece apoyo a Sheinbaum y se rinde ante el Azteca

Por Enrique Villanueva

EL PRESIDENTE de la FIFA, Gianni Infantino, mandó un mensaje de agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, previo al inicio del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, al que llenó de elogios y se refirió como “bendecido”.

“Quisiera agradecer a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, todo su Gobierno, la administración, los gobernadores, alcaldes, la gente de México que nos hace vivir en su casa este mundial tan espectacular”, declaró el mandamás del ente rector del balompié a nivel internacional.

También agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, las máximas autoridades de los otros dos países sede.

EL DIRECTIVO posa en el Estadio Ciudad de México, ayer. ı Foto: Especial y Mexsport

No escatimó en elogios para el Estadio Azteca, al resaltar que es el primero en la historia en recibir tres inauguraciones mundialistas.

“El único estadio que tendrá tres inauguraciones, una catedral del futbol, y es definitivamente un lugar del mundo bendecido por los dioses”, describió el suizo-italiano.

El presidente recordó algunos de los momentos más memorables que han ocurrido en el Estadio Azteca en Copas del Mundo, como las coronaciones de Pelé (1970) y Maradona (1986), además del gol de tijera de Manuel Negrete contra Bulgaria.

Gianni Infantino aseguró que el renovado Estadio Azteca tiene un rol fundamental.

“Tres países como México, Estados Unidos y Canadá trabajando conjuntamente para organizar el mayor evento del mundo demuestra que, cuando queremos, lo podemos hacer. Creo que la magia del Azteca ha jugado un papel importante”.

El titular se mostró convencido de que el Mundial 2026 tiene todos los ingredientes para ser uno de los más espectaculares de la historia, pues los aficionados y futbolistas vivirán diversas circunstancias y climas.

“Absolutamente creo que va a ser uno de los Mundiales más espectaculares de la historia. Es muy difícil ver quién puede ganar. Va a ser espectacular porque tendremos equipos que juegan en distintas partes de los tres países: altura en CDMX, clima tropical en Miami; hay grandes diferencias”, sentenció.

Comienza la fiesta ı Foto: Especial

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Acaban mesa sin acuerdo Segob y CNTE; latente, el boicot al Mundial

| Por Yulia Bonilla |

El noveno día de protesta consecutiva de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cerró en un ambiente de incertidumbre, luego de que el magisterio salió de la mesa de diálogo que sostuvo con el Gobierno federal sin una postura definida y con el plan de analizar, en el transcurso de la madrugada, las ofertas que realizaron a sus demandas y valorar si cesa o mantiene su amago de boicotear el Mundial.

En la antesala de la inauguración de la justa deportiva internacional, también se dejó ver un desgaste al interior del magisterio, del que emanaron fricciones y cuestionamientos hacia los dirigentes de las secciones. Sobre ellos recayeron silbidos y sospechas de negociaciones a su conveniencia con las autoridades.

Policías y equipo antimotines resguardaban la entrada al AICM. ı Foto: Cuartoscuro

El plan inicial era tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, las y los docentes respondieron a la convocatoria para reunirse con los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

Una parte del contingente se mantuvo en el plantón y en el bloqueo sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito, mientras que otro grupo copioso se trasladó hasta el edificio de la Segob, donde entró la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) a dialogar con las autoridades federales.

Mientras, dentro y fuera del AICM se desplegaron centenares de policías con cascos y escudos para blindar los accesos y la movilidad de la zona.

Antes del ingreso de la comisión de negociación, dirigentes de las diversas secciones advirtieron que, en caso de no recibir la respuesta esperada a sus demandas, como la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, reanudarían sus movilizaciones con miras a boicotear el torneo de futbol, porque esto “no termina hasta el último minuto”.

Tras más de cinco horas de reunión con los disidentes, interrumpida por un breve descanso, la CNUN salió ante la impaciente multitud, que durante todo ese tiempo no dejó de externar su inconformidad con la Federación.

El Dato: Con la ley del ISSSTE-2007, se estableció un modelo de cuentas individuales administradas por las Afores, similar al que desde 1997 opera para los trabajadores del IMSS.

La secretaria general de la Sección XVIII de Michoacán, Eva Hinojosa Tera, afirmó que el magisterio escuchó con atención las ofertas de las autoridades, pero omitió dar detalles, ya que la prioridad era exponer los planteamientos ante la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, que inició sesión a las 20:00 horas y que, se estimó, tendría una respuesta pasada la medianoche.

Únicamente, señaló, una de las respuestas comprometidas es que habrá cambios al sistema de carrera que se conduce por el Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), el cual en reiteradas ocasiones se ha pedido quitar.

“Decimos que hubo respuestas, una de esas, que ya conocen los medios masivos de comunicación y todos los maestros y maestras: la ratificación de la caída del Usicamm”, dijo.

Con relación a la petición para volver al sistema solidario de pensiones, comentó que el titular del ISSSTE reiteró que se mantendrá el análisis.

“Se refiere a que sigamos con un proceso, más que nada de mesas. Siguen con este ofrecimiento de mesas técnicas, para poder trabajar en la abrogación de la ley del ISSSTE-2007 y, por supuesto, desde este momento nosotros no podemos definirlo. Hay más información y esa información se tiene que bajar en la Asamblea Nacional”, dijo.

La líder magisterial admitió que no se esperaba alguna respuesta concreta en ofrecimiento por parte de las autoridades; sin embargo, no se definió nada debido a que la decisión se debía tomar con acuerdo de toda la base magisterial.

Maestros esperan los resultados de la mesas negociación de autoridades con sus representantes. ı Foto: Cuartoscuro

“En ese sentido, nosotros decimos que esta mesa no se esperaba con las respuestas claras, pero repetimos: hubo esos ofrecimientos, lo cual nosotros no estamos mandatados aquí en la mesa de alto nivel o bajo nivel, como una vez se lo decimos, no estamos mandatados a dar la resolución y la respuesta inmediata”, explicó Hinojosa Tera.

Cuando los dirigentes cerraron el informe y llamaron a entonar el himno de la Coordinadora, el contingente estalló en silbidos y gritos de inconformidad. Unos, entre la confusión, al asumir que se rechazó lo propuesto en Segob y se disponían a retomar los bloqueos, mientras que otros lanzaron acusaciones de que los líderes magisteriales se “vendieron”.

Pasados unos minutos, la CNTE volvió al plantón y cada dirigente de sección se acercó a sus bases para reportar los planteamientos que se realizaron en la mesa de diálogo con las tres dependencias.

En los mensajes, el denominador común fue la insistencia de expresar a los docentes que todo se les daba a conocer con transparencia e hicieron un llamado a mantenerse en unidad para lograr los objetivos de la protesta, de acuerdo con lo que se definiera en la Asamblea Nacional de Representantes (ANR).

El dirigente de la Sección VII de Chiapas, Israel Vázquez, aseguró que se respeta a las bases de la Coordinadora y que no se ha tenido intenciones de esconder información a los maestros.

“En ningún momento hemos tratado de vender otra información, tal cual es de la autoridad. Si algo debe caracterizarnos es ser lo suficientemente responsables. Con toda responsabilidad, vamos a decir: respeto a la base, como son las cosas. A no generar otro tipo de especulación”, dijo.

Elvira Veleces, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), recalcó en su mensaje que el magisterio rechazará cualquier acusación de “venderse” a algún interés ajeno, marco dentro del cual, señaló, hace falta “democratizar la CNTE”. Además, aseguró que el Gobierno les ha dado las “mismas” respuestas, al tiempo en que pide a los maestros “bajarle de nivel” a sus protestas, lo cual descartó de manera tajante.

“No (nos) vamos a echar para atrás y a nosotros, al menos, jamás nadie nos va a señalar que somos vendidos. Nosotros hemos obtenido la palabra de ustedes; en algún momento nos han confiado. Por ello, desde este momento, compañeros, les decimos que no aceptamos ninguna propuesta del Estado en cuestión de que tengamos que retirarnos”, sostuvo.

En tanto, la titular de Segob pidió a la Coordinadora presentar una contrapropuesta a los ofrecimientos que se hicieron a sus demandas; sin embargo, advirtió que no cederá a planteamientos que rebasen la capacidad presupuestal del Estado.

“Buscamos tener contrapropuestas de su parte que nos permitan aproximarnos y avanzar. Tenemos que ser muy responsables de todas nuestras resoluciones. No podemos ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto. Planteamos ir por el camino del acuerdo y dar seguimiento a sus solicitudes. Seguimos a la espera de una respuesta que, deseamos, sea positiva”, agregó.

Comité del 68, madres buscadoras y maestros toman calles de la CDMX

| Por Elizabeth Hernández |

Menos de 12 horas antes de que el Estadio Ciudad de México abriera la tercera inauguración de una Copa del Mundo en su historia, la capital del país volvió a ser escenario de diversas movilizaciones que incluyeron a colectivos de buscadores, maestros y la marcha por el 55 aniversario del Halconazo, las cuales se realizaron con tranquilidad, sin registrar incidentes y sin que alguna de las que lo intentaron lograra acercarse a la última milla del Coloso de Santa Úrsula.

Madres buscadoras, colectivos y familiares de personas desaparecidas partieron la tarde ayer afuera de la estación Registro Federal del Tren Ligero, en Tlalpan, llevando veladoras, fichas, fotografías y consignas hasta el primer muro de contención policial.

Marcha por el 55 aniversario del Jueves de Corpus, en San Cosme. ı Foto: David Patricio y Cuartoscuro|La Razón

La ruta tenía un objetivo claro. Llegar a la explanada del Estadio Azteca para instalar una velada, leer nombres, encender luces y colocar el reclamo ante la vitrina internacional del futbol. No llevaban armas, repitieron desde el arranque. Un padre de Monterrey, entre lágrimas, lo dijo frente a quienes avanzaban. “Nosotros solo nuestras manos, picos y palas”. Después pidió encontrar “ aunque sea un huesito” de su hijo para tener paz.

Entre carteles, pases de lista y cánticos, las familias comenzaron a caminar con fichas de búsqueda al pecho y en las manos. Algunas imágenes imitaban las estampas de un álbum mundialista, pero en lugar de jugadores mostraban rostros de personas ausentes. Al lema “el balón vuelve a casa”, los colectivos añadieron una pregunta directa: “¿Nuestros hijos cuándo?”.

Bloqueo de sindicalizados de cultura; cerraron Insurgentes y Reforma. ı Foto: David Patricio y Cuartoscuro|La Razón

Antes de llegar al punto más resguardado, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, se reunió con representantes de los colectivos. Les informó que no había condiciones para avanzar hasta la explanada del estadio y advirtió que ese era el sitio para dialogar, porque más adelante sólo encontrarían elementos policiales que no les permitirían pasar.

Sin llegar a un acuerdo, los colectivos decidieron seguir hasta el punto que marcaba esa última milla hasta su meta. Metros después toparon con una barrera de patrullas y uniformados sobre el puente que divide Tlalpan y Viaducto. La tensión creció cuando algunas dirigentes subieron a vehículos oficiales para encarar a los policías. Les dijeron que, si ellos desaparecían, sólo ellas saldrían a encontrarlos.

Autobuses con normalistas de Ayotzinapa fueron retenidos en Tlalpan. ı Foto: David Patricio y Cuartoscuro|La Razón

Poco antes, cientos de veladoras ya ardían a lo largo del camino. Las llamas acompañaron a quienes gritaban nombres de hijas, hijos, hermanos, madres y padres. En cada pausa, el reclamo regresaba al contraste entre presupuesto y despliegue para un evento internacional, frente a recursos insuficientes para localizar a personas desaparecidas.

Delante del cerco, las familias reprocharon que esa cantidad de policías no estuviera disponible para tareas de búsqueda. En el comunicado leído al final, los colectivos dijeron que acudieron a la velada “con la finalidad de visibilizar ante los ojos de la comunidad internacional la crisis de desapariciones y de impunidad” que afecta al país.

7 marchas se prevé que intenten llegar hoy al estadio

Hasta ese momento, la marcha había mantenido su carácter de velada. En su mensaje, las familias señalaron que llegaron de distintos estados de la República para “iluminar la búsqueda” de sus seres queridos y recordaron que realizan acciones en campo, con picos y palas, ante fiscalías, instituciones de búsqueda y centros penitenciarios.

En su comunicado, los colectivos señalaron que la acción buscó aprovechar la atención sobre México como sede mundialista para que millones de miradas observaran la realidad de más de 130 mil personas desaparecidas.

Bajo esa consigna, también respondieron a los visitantes que llegarán por la Copa del Mundo. “No pretendemos arruinar su fiesta, al contrario, esperemos que puedan disfrutar de los partidos. A nuestros seres queridos también les gustaba el fútbol y hoy no pueden estar”, agregaron, antes de pedir respeto a las protestas y difusión de fichas de búsqueda.

Los activistas partieron con antorchas desde la estación Registro Federal. ı Foto: David Patricio y Cuartoscuro|La Razón

Minutos después los colectivos transformaron avenida Tlalpan en una cancha improvisada, en donde familiares organizaron una cascarita en honor a quienes no volvieron a casa. El balón rodó frente al cerco policial como parte de la protesta, con el mismo reclamo que acompañó la marcha desde su inicio hasta las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula: si el Mundial convoca al país, también debe mirar a las familias que siguen en búsqueda.

HISTÓRICO. Junto a esta movilización, la capital vivió otra jornada de protestas por el 55 aniversario del Halconazo. Organizaciones estudiantiles, integrantes del Comité 68, colectivos sociales y contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron a las calles en una conmemoración que coincidió con la antesala de la apertura mundialista.

Durante el mitin frente al antiguo Cine Cosmos, representantes de distintas organizaciones reprocharon que, a un día del inicio del Mundial de futbol, el Gobierno desplegara un operativo con “todo el aparato del Estado” para blindar la celebración de los partidos, aunque ello signifique reprimir la protesta social.

El Dato: Personal sindicalizado de cultura y artes bloqueó Insurgentes y Reforma, y jueces del Poder Judicial destituidos cerraron la primera vía, a la altura de Doctor Gálvez.

Félix Hernández, integrante del Comité del 68, expresó solidaridad con las luchas actuales de estudiantes, maestros, comunidades, sindicatos, productores del campo y madres buscadoras, y sostuvo que ninguna causa debe librarse en aislamiento.

A lo largo del día, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvo bloqueos y movilizaciones en Paseo de la Reforma, mientras que otro contingente permaneció afuera de la Secretaría de Gobernación.

En tanto, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y otras rurales bloquearon más de dos horas la caseta México-Cuernavaca, en Tlalpan, luego de que la Policía capitalina le impidió el paso a 16 autobuses en donde se trasnportaban los estudiantes.

La combinación de reclamos por desapariciones, memoria histórica y demandas magisteriales paralizó puntos clave de la ciudad, en la misma noche en que el país se preparaba para recibir el partido inaugural en el Estadio Azteca.

Sheinbaum da la bienvenida al presidente de la FIFA en Palacio

| Por Yulia Bonilla |

Un día antes del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la comitiva que le acompaña para el arranque de la justa deportiva internacional.

La tarde de este miércoles recibió en el recinto del Ejecutivo Federal al líder mundialista así como a federaciones y confederaciones, junto a quienes dio un recorrido por el inmueble.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026”, escribió en la red social X.

Sheinbaum acompañó su publicación con un par de fotografías en las que se le observa caminando por los pasillos de Palacio Nacional y también echando un vistazo a la copa mundialista.

En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026. pic.twitter.com/yumTWhoP8e — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 10, 2026

Apertura del Mundial paraliza medio país, con el día libre para los alumnos

| Por Alan Gallegos |

El furor mundialista y su esperada inauguración va a paralizar hoy a por lo menos medio país, luego de que 16 entidades anunciaron, hasta ayer, la suspensión de clases en todos los niveles educativos hoy jueves, de las cuales seis también harán un parón en las actividades administrativas de sus gobiernos estatales respectivos.

En el caso de la capital del país, Jalisco —estado que también es sede y que tendrá juego este mismo jueves—, Chiapas, Veracruz, Baja California Sur y Campeche, se suspendieron tanto las actividades escolares como las laborales, al dar las autoridades el día libre a estudiantes y trabajadores al servicio del Estado.

En Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Estado de México, Querétaro, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y la Ciudad de México se suspendieron por completo las clases, mientras que en Tlaxcala y Coahuila la salida de los estudiantes de educación básica se dará de manera anticipada, a las 12:00 horas.

El Dato: Monterrey celebra en el Parque Fundidora la Copa Mundial con el FIFA Fan Festival, donde se transmitirán en pantallas gigantes todos los encuentros del torneo.

Algunos estados también se sumaron a la fiesta del futbol y tomaron la opción de transmitir el partido desde grandes espacios públicos, como en el caso de Aguascalientes, donde la afición se reunirá en la plaza Isla San Marcos y Patria, o Tabasco, en el estadio de beisbol Centenario 27 de Febrero, donde serán instaladas grandes pantallas.

“NO TODO ES HALAR”. Un caso especial es el de Nuevo León, donde la ciudad de Monterrey será sede del torneo deportivo internacional; sin embargo, las autoridades estatales no informaron si habría suspensión de clases o actividades laborales, como lo hicieron las otras sedes mundialistas del país, que son Guadalajara y la Ciudad de México.

Únicamente en días pasados, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció “un mes de pausa” para disfrutar del Mundial de futbol y aseguró que “no todo es halar”.

El Tip: LA CAPITAL mexiquense y otros 13 municipios tendrán su propio Fan Fest Mundial 2026, con varias actividades.

“A partir de hoy en la noche, yo me pongo en modo party, ya no quiero broncas, compadre; ya en julio me vuelven las broncas; ahorita es modo party: botas, sombrero, y no voy a contestar el celular para que sepan”, aseguró, durante un evento en Monterrey.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el Gobierno del estado transmitirá, a partir de este jueves, en forma gratuita, todos los partidos del futbol correspondientes a la máxima justa deportiva del mundo.

Los encuentros se proyectarán en una pantalla gigante de 10 x 5.5 metros, ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

“El futbol, la afición y la pasión deben seguir siendo del pueblo”, refirió el mandatario, tras destacar que las transmisiones serán abiertas en este espacio, con capacidad para hasta cinco mil asistentes, quienes podrán vivir la fiesta deportiva.

UN ELEMENTO de seguridad custodia lo que será el Fan Festival Guadalajara 2026. ı Foto: Cuartoscuro

TLAXCALA EN EL PAÍS. La emoción del Mundial FIFA 2026 llegará a Tlaxcala con la Caravana Corona Mundialista 2026, una iniciativa nacional que llevará transmisiones en vivo y experiencias relacionadas con la máxima fiesta del soccer a distintos espacios públicos del país.

Como parte de esta estrategia, Tlaxcala se integrará a la ruta nacional los próximos 11 y 12 de junio, cuando la Plaza de la Constitución se convierta en un punto de encuentro para que las y los aficionados disfruten de los partidos y del ambiente mundialista sin salir del estado.

Hoy se transmitirán los encuentros de México contra Sudáfrica, a las 13:00 horas, y Corea del Sur contra República Checa, a las 20:00 horas.

Entretanto, el viernes 12 de junio las y los asistentes podrán disfrutar de los partidos Canadá contra Bosnia, a las 13:00 horas, y Estados Unidos contra Paraguay, a las 19:00 horas.

En el caso de Campeche, la gobernadora Layda Sansores dijo que su administración colocará una pantalla en la Concha Acústica —también conocida como el Domo del Jaguar— para que la ciudadanía acuda a ver los encuentros en ese espacio público emblemático.

UN ELEMENTO de seguridad custodia lo que será el Fan Festival Guadalajara 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Layda Sansores San Román aclaró que solamente los partidos que sean gratuitos se van a proyectar en la pantalla en la “Concha”, debido a los altos costos de derechos de transmisión que imponen la FIFA y la televisión.

“Se suspende el trabajo (...) los invitamos a la Concha Acústica, estamos poniendo una enorme pantalla. Ahí vamos a pasar todos los juegos del Mundial, los que no vas a poder ver en tu casa porque así se porta la FIFA” y la televisión, manifestó la funcionaria.

POR DECRETO. Las autoridades del Estado de México mencionaron que la suspensión de actividades aplica para instituciones de educación básica, media superior y superior, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades previstas durante la jornada inaugural, así como evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

En Toluca, Estado de México, se instalaba en las últimas horas una pantalla gigante en la Plaza de los Mártires, donde serán proyectados los partidos más importantes de la competencia, además de que se realizarán actividades culturales.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que ya firmó un decreto para suspender actividades en el sector público, excepto todos aquellos que van vinculados a situaciones de emergencia, como Protección Civil, bomberos y todos los cuerpos de seguridad, así como de salud.

En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González anunció la medida con un argumento directo: el país está “en un momento de unidad y ponernos el color verde, blanco y rojo”, por lo que “no habrá clases el jueves para que podamos ver el partido inaugural”.

Van policías sin armas a marchas

| Por Luis Olivera |

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, garantizó el derecho a la manifestación de diversos grupos que alistan marchas en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol y aclaró que ningún elemento policiaco que colabore cerca de manifestantes estará armado.

En conferencia, la mandataria capitalina dijo que su Gobierno siempre respetará los derechos a la libre expresión y la libertad de manifestación, por lo que actuará en estricto apego a protocolos policíacos y derechos humanos.

“Van (los policías) con su uniforme de protección personal (los policías). De ninguna manera en las manifestaciones se permite que vayan armados.

El Dato: El Gobierno capitalino ofreció a contingentes espacios afuera de la Última Milla del Estadio Ciudad de México para que lleven a cabo sus manifestaciones.

“Hoy, en el contexto del inicio del Mundial de futbol, diversas organizaciones y colectivos han decidido movilizarse. Frente a ello, nuestro Gobierno tiene una gran responsabilidad: garantizar derechos”, expuso Brugada Molina.

Con relación a esto, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, también aclaró que los elementos adscritos a su corporación tampoco portan ningún tipo de sustancia dañina para replegar a manifestantes.

Oficial de la SSC camina durante la conferencia de la Jefa de Gobierno, ayer. ı Foto: Especial

De acuerdo con lo expuesto, el funcionario afirmó que los policías únicamente cuentan con un equipo básico y, sólo en algunos casos, integrantes de la SSC portan extintores.

“Mis compañeras y compañeros policías, que participan en este dispositivo, portan solamente equipo de protección personal, integrado por escudo de acrílico, casco, rodilleras y coderas, así como con algunos extintores con polvo químico seco, para evitar posibles conatos de incendio, cuyo llenado es acompañado por las instancias garantes de derechos humanos”, asestó el secretario de Seguridad local.

Estas declaraciones se realizan luego de una oleada de marchas y plantones en la Ciudad de México, misma que se ha intensificado en la antesala de la inauguración de la Copa Mundial en el Estadio Ciudad de México.

Al momento, la movilización más representativa en la ciudad es la de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes iniciaron un plantón masivo el 25 de mayo pasado.

La zona afectada por los docentes pasa por avenida Madero, calle 5 de Mayo, avenida 20 de Noviembre, Bucareli, Donceles, Allende, Tacuba, República de Chile y otros puntos de vital importancia situados en la zona centro de la capital.

Debido a esto, la Jefa de Gobierno también enfatizó que su administración no caerá en ningún tipo de provocación, esto luego de que varias denuncias ciudadanas señalaron que manifestantes del estado de Guerrero, aparentemente portaban artefactos para usar en la marcha de este miércoles.

“Pareciera que algunos grupos quisieran que volviéramos a esos capítulos oscuros de nuestra historia. Pero eso no va a ocurrir. Se van a quedar con las ganas, quienes tratan de generar, a lo mejor, alguna provocación, para que haya una respuesta de represión por parte del Gobierno de la ciudad”, concluyó la titular de la Jefatura de Gobierno

Jumex y Anahuacalli dan el pitazo inicial

| Por Adriana Góchez y Armando Armenta |

La fiebre mundialista se extiende también al ámbito cultural, pues los museos Jumex y Anahuacalli transmiten hoy la inauguración de la Copa FIFA 2026 y el primer partido entre México y Sudáfrica.

El Museo Jumex convertirá la instalación escultórica Tribunas, del colectivo Tercerunquinto, en un espacio para disfrutar del futbol y, el Museo Anahuacalli, abrirá sus puertas para que los aficionados disfruten de la justa deportiva, entre música, gastronomía y hasta la rifa de un vuelo a Estambul.

“Habrá una pantalla gigante, vamos a tener sombrillas para que la gente se resguarde del sol, vamos a tener una serie de actividades, música, sorpresas, vamos a rifar un vuelo a Estambul. Va a ser toda una fiesta. Queremos convivir todos, que la gente se sienta muy a gusto.

Es una fiesta familiar”, detalló a La Razón Teresa Moya Malfavón, directora del Museo Anahuacalli.

La entrada será gratuita y se abrirán las puertas a las 10:30 horas. A las 11:30 se enlazarán para la transmisión de la inauguración y a las 13:00 para el partido. Habrá también sitios para consumir alimentos y bebidas, que tendrán un costo; por cada compra se dará un pasaporte, que será el boleto para participar en la rifa.

La directora del recinto concebido por el muralista Diego Rivera consideró que el “arte, la cultura y el deporte van de la mano”, por eso quisieron sumarse al Mundial.

“En México hay una gran pasión por el futbol. Qué padre que la gente pueda tener una experiencia así en un espacio tan único, tan icónico, tan mexicano como el Museo Anahuacalli.

INSTALACIÓN Tribunas, ayer, donde la gente podrá sentarse a ver el partido ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Nos pareció que se conjugaban cosas muy importantes, por eso decidimos transmitir los partidos”, explicó la directora.

Y es que en el inmueble, Diego Rivera hizo un homenaje al juego de pelota en la explanada, donde hay un aro. Además, piezas prehispánicas de su colección remiten a esta actividad.

En el Museo Anahuacalli se verán los encuentros del Mundial y en cada evento habrá sorpresas y regalos para los asistentes. “Vamos a transmitir siete partidos; va a depender mucho del avance de la Selección Mexicana; entre más avance, más transmisiones”, comentó y auguró el triunfo de los representantes nacionales en el juego de hoy:

“¡México va a ganar!”. Teresa Moya Malfavón señaló que, al estar cerca del Estadio Ciudad de México, esperan una notable afluencia de visitantes durante el tiempo que dure el Mundial. Aseguró que las actividades que organizan por la justa atraerán al público.

Por su parte, el Museo Jumex enlazará arte y pasión pambolera, pues Tribunas será el espacio donde el público podrá disfrutar de la transmisión de la inauguración y el partido.

“Esperamos la asistencia de unas 350 personas, que es la capacidad de la instalación frente a la pantalla, pero en caso de que sean más, también podemos habilitar la terraza; no sabemos la reacción del público, pero esperamos que atraiga a los transeúntes de la zona”, dijo a este diario Kit Hammonds, director del recinto.

Comentó que ya se instaló una pantalla en la plaza que forma parte del Fan Fest y Host City CDMX. “Vamos a presentar todos los partidos a través de ViX y Televisa; es una oportunidad para verlos en un espacio público. El primer partido es el clave; todos están bienvenidos”, añadió.

Shakira afina el rugido inicial para encender la fiesta en el Azteca

| Por Carlos Aguillón |

La espera terminó. Hoy el mundo pone sus ojos en la capital del país para presenciar la ceremonia que abrirá la Copa Mundial de Futbol 2026. Horas antes del encuentro entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca se convierte en el escenario de una celebración que combina música, identidad nacional, tecnología y una constelación de artistas convocados para dar la bienvenida al torneo más grande en la historia de la justa deportiva.

Desde principios de semana, la actividad alrededor del inmueble ha sido incesante. Equipos de producción, ingenieros de audio, diseñadores de iluminación, bailarines y músicos han participado en largas jornadas de ensayos para afinar cada uno de los momentos de una ceremonia.

La figura central del espectáculo es Shakira. La colombiana vuelve a quedar ligada a una Copa del Mundo al interpretar junto a Burna Boy el tema oficial “Dai Dai”, que ya se perfila como uno de los grandes símbolos de esta edición. A unas horas de la inauguración, la cantante compartió con sus seguidores el intenso trabajo realizado detrás del montaje.

El Dato: La ceremonia inaugural será a las 11:30 horas. A más tardar a las 12:05 se debe despejar la cancha.

“Ha sido una semana ininterrumpida de ensayos para nosotros, ¡estamos listos! No puedo esperar para verlos a todos en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA”, escribió la intérprete en sus redes sociales junto a imágenes de las prácticas finales dentro del estadio.

Aunque la FIFA ha mantenido bajo reserva varios detalles para preservar el factor sorpresa, en los ensayos ya se han observado estructuras monumentales, pantallas led de gran formato, sistemas de iluminación de última generación y una producción audiovisual diseñada para envolver a los asistentes dentro de una experiencia inmersiva.

LA CANTANTE colombiana y sus bailarinas, durante un ensayo ı Foto: @shakira y @belindapop

La ceremonia será producida por Balich Wonder Studio, empresa responsable de algunos de los espectáculos más importantes del mundo, y tendrá una duración aproximada de 16 minutos. El objetivo es rendir homenaje a la cultura mexicana sin perder de vista el carácter global del torneo.

Además de Shakira y Burna Boy, la inauguración contará con la participación de Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y Tyla.

Belinda también ha compartido su entusiasmo por formar parte del acontecimiento. La artista llega a la ceremonia después de participar en diversos eventos relacionados con la cuenta regresiva mundialista.

De esta manera, el Azteca volverá a escribir una página única al convertirse en el primero en albergar de tres Copas.