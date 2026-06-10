¿Qué piden los maestros de la CNTE y por qué continúan en huelga?

Plantón de la coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) en los accesos principales del Zócalo

Durante las últimas las y los profesores de la CNTE se han manifestado en distintas entidades del país; incluyendo la CDMX, en donde mantienen un plantón en distintas calles cercanas al Zócalo capitalino.

Este 10 de junio se está llevando a cabo una mesa de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE, con la finalidad de llegar a un acuerdo.

Mientras se realiza la mesa de diálogo, los maestros de la CNTE están realizando un bloqueo en Paseo de la Reforma, con la finalidad de dar a conocer las razones por las que se están manifestando.

#VIDEO | CNTE se planta en la Secretaría de Gobernación, donde una comisión entró a mesa de diálogo, en la que también participan la SEP y el ISSSTE, que comunicarán a la coordinadora nuevas respuestas, en espera de que esto lleve a un cese de la movilización.



📹: @yul_bonilla pic.twitter.com/HeWN4N54AU — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 10, 2026

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

De acuerdo con el Acta de Huelga Nacional 2026, las y los trabajadores de la CNTE están realizando huelgas con la ginalidad de que el Pliego de Demandas 2026 que fue entregado a la SEP reciba una respuesta concreta.

Las demandas de la CNTE están conformadas por ocho puntos principales, que son los siguientes:

Abrogación de la Ley ISSSTE 2007 Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO-Sheinbaum por las afectaciones laborales Aumento salarial del 100 por ciento al sueldo pase y homologación de todas las prestaciones al alza Reinstalación inmediata de todas y todos los trabajadores que fueron cesados; sin condicionamientos Justicia social y resarcimiento de daños ocasionados por el Estado contra el movimiento social Democracia sindical sin simulación. Fuera Alsonso Cepeda del SNTE Aumento del presupuesto público a educación y salud conforme a lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley General de Educación (9 por ciento) y sugiere la OMS (6 por ciento) Alto a la represión física y económica contra los trabajadores de la educación, devolución descuentos

Acta de Huelga Nacional 2026 CNTE ı Foto: Redes Sociales

En cuanto a la Ley ISSSTE 2007, se especifica que se pide jubilación por años de servicio, estableciendo 28 para mujeres y 30 para hombres; y el retorno al sistema solidario, colectivo e integracional de pensiones sin UMAS o Afores.

Como parte de la abrogación de la Ley ISSSTE 2007, también se pide un cálculo de pensiones en salarios mínimos y no en UMAS, y la cancelación de las Afores y del sistema de cuentas individuales.

El sistema de pensiones ha cambiado radicalmente y seguirá cambiando. Ya no es el de 2007. Ahora los jubilados del @ISSSTE_mx están incorporados a la Pensión Universal de Adultos Mayores y existe un Fondo de Pensiones para el Bienestar para compensar y elevar las pensiones más… pic.twitter.com/LaapMVgkYZ — Martí Batres (@martibatres) June 9, 2026

Debido a que hasta este miércoles 10 de junio las protestas de la CNTE se mantienen activas, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó el 9 de junio que se encontraba evaluando su asistencia al Fanfest que se realizará en el Zócalo por la inauguración del Mundial.

Con información de Yulia Bonilla y Arturo Meléndez

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