¿Qué piden los maestros de la CNTE y por qué continúan en huelga?

Durante las últimas las y los profesores de la CNTE se han manifestado en distintas entidades del país; incluyendo la CDMX, en donde mantienen un plantón en distintas calles cercanas al Zócalo capitalino.
Este 10 de junio se está llevando a cabo una mesa de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE, con la finalidad de llegar a un acuerdo.
Mientras se realiza la mesa de diálogo, los maestros de la CNTE están realizando un bloqueo en Paseo de la Reforma, con la finalidad de dar a conocer las razones por las que se están manifestando.
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¿Qué piden los maestros de la CNTE?
De acuerdo con el Acta de Huelga Nacional 2026, las y los trabajadores de la CNTE están realizando huelgas con la ginalidad de que el Pliego de Demandas 2026 que fue entregado a la SEP reciba una respuesta concreta.
Las demandas de la CNTE están conformadas por ocho puntos principales, que son los siguientes:
- Abrogación de la Ley ISSSTE 2007
- Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO-Sheinbaum por las afectaciones laborales
- Aumento salarial del 100 por ciento al sueldo pase y homologación de todas las prestaciones al alza
- Reinstalación inmediata de todas y todos los trabajadores que fueron cesados; sin condicionamientos
- Justicia social y resarcimiento de daños ocasionados por el Estado contra el movimiento social
- Democracia sindical sin simulación. Fuera Alsonso Cepeda del SNTE
- Aumento del presupuesto público a educación y salud conforme a lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley General de Educación (9 por ciento) y sugiere la OMS (6 por ciento)
- Alto a la represión física y económica contra los trabajadores de la educación, devolución descuentos
En cuanto a la Ley ISSSTE 2007, se especifica que se pide jubilación por años de servicio, estableciendo 28 para mujeres y 30 para hombres; y el retorno al sistema solidario, colectivo e integracional de pensiones sin UMAS o Afores.
Como parte de la abrogación de la Ley ISSSTE 2007, también se pide un cálculo de pensiones en salarios mínimos y no en UMAS, y la cancelación de las Afores y del sistema de cuentas individuales.
Debido a que hasta este miércoles 10 de junio las protestas de la CNTE se mantienen activas, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó el 9 de junio que se encontraba evaluando su asistencia al Fanfest que se realizará en el Zócalo por la inauguración del Mundial.
Con información de Yulia Bonilla y Arturo Meléndez
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