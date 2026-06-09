Frenan protesta de la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México; mantiene amenaza contra el Mundial

En su noveno día consecutivo de protesta y a dos días del arranque de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) emprendió una movilización rumbo al Estadio Ciudad de México, bajo consignas sobre sus demandas y reclamos para revirar a los señalamientos y críticas desde la Federación hacia su manifestación; sin embargo, el contingente no pudo llegar por una obstrucción de policías capitalinos que se adelantaron a impedir su avance.

A primera hora de este martes 9 de junio, el magisterio salió de su plantón en calles del Centro Histórico de la capital rumbo al Coloso de Santa Úrsula, a donde planeaban realizar un mitin para insistir al Gobierno Federal que atienda sus exigencias en los términos que plantean, ya que hasta la fecha no aceptan las alternativas que las autoridades les han ofrecido y que les resultan insuficientes e incluso un “engaño”.

Movilización de la CNTE en Tlalpan, el 9 de junio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

A dos días del arranque de la justa deportiva internacional que México recibe por tercera ocasión en la historia, el amago docente es que se movilizarán hasta donde consideren necesario para hacer que se les atienda, incluso si ello implica intentar impedir que se lleve a cabo la inauguración de la Copa.

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Centenares de maestras y maestros avanzaron sobre Calzada de Tlalpan, pero al cruce de División del Norte ya no pudieron seguir adelante, debido a los camiones policiales y las decenas de uniformados capitalinos que se encontraban detrás de los vehículos para contener el paso del contingente.

Acusan intento de criminalizar movilizaciones

En este punto, el líder de la Sección IX, Pedro Hernández, acusó que hay un intento del gobierno por criminalizar la movilización y señaló como “ejemplo” de ello el operativo en el que se decomisaron explosivos a estudiantes de Ayotzinapa que llegaban el pasado lunes para sumarse a la protesta.

Además, remarcó el rechazo a todas las propuestas presentadas por la Federación para atender sus demandas, principalmente la relativa a modificar el actual sistema de pensiones para volver al modelo solidario.

Elementos de la SSC impidieron la movilización de la CNTE rumbo al Estado Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Insistió en que la propuesta presentada por el ISSSTE para crear una aseguradora pública y complementar con esto las pensiones desde dicha institución no satisface la petición del magisterio, razón por la que incluso retó al gobierno a demostrar los argumentos que ha dado y con los que se niega a derogar la reforma que se hizo en 2007 que abrió paso al sistema de ahorro individual.

La dirigente de la Sección XXII de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez, desconoció las reformas hechas por el gobierno en cuanto al modelo educativo y negó que el salario que perciben ya sea de 20 mil pesos, como lo aseguró el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, en la conferencia matutina de la Presidenta.

También negó que la CNTE se haya involucrado con causas de la derecha para provocar que se les reprima, como lo insinuó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“También es importante decir que somos trabajadores de la educación de a pie, que no somos de la derecha como se nos ha señalado desde Palacio Nacional. Cualquiera que alce la voz tiene el derecho legítimo de manifestarse y de no que no se criminalice la protesta social y magisterial desde el Palacio Nacional” Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22



Elementos de la SSC apostados en las inmediaciones del Estado Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

CNTE mantiene movilizaciones para inauguración del Mundial

El dirigente en Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, advirtió que no habrá manera de contener a la Coordinadora en las movilizaciones que se tienen previstas para la inauguración del Mundial, las cuales no se detendrán hasta que el Gobierno de las respuestas que buscan.

El manifestante pidió a la mandataria federal “recapacitar” y abrir una sesión de inmediato para que se les atienda.

“De ahí que sigamos diciendo al Gobierno Federal para que nos atiendan de inmediato si es que desean que este evento transcurra y se pueda inaugurar. Hacemos el llamado para que cuanto antes presenten una propuesta que realmente vaya en el sentido de construir un régimen de pensiones. Decirle a la Presidenta que no que no somos de ultraderecha, que somos trabajadoras y trabajadores con anhelos de justicia y por eso le hacemos el llamado a que recapacite y haga ese esfuerzo para cumplir su promesa de campaña”, dijo.

Después de los posicionamientos externados por el magisterio, como muestra de inconformidad poncharon las llantas de las unidades móviles, mismas a las que realizaron pintas, para luego regresar al plantón a organizar su jornada de protesta de los próximos días.

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cehr