Aseguran explosivos en autobuses de maestros y estudiantes normalistas

Más de 50 artefactos explosivos fueron asegurados durante la inspección a los autobuses en los que viajaban normalistas provenientes de Guerrero, para robustecer la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Elementos de seguridad de la Ciudad de México implementaron un dispositivo de revisión a los camiones en los que se transportaban los manifestantes y que fueron detenidos en la autopista México-Cuernavaca.

En dicho operativo se les encontraron y decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera y que fueron entregados para su resguardo al grupo especializado de Zorros.

Decomisan artefactos explosivos a normalistas de Ayotzinapa ı Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación explicó que el operativo derivó de una denuncia ciudadana, por lo que se implementó una revisión pacífica y la cual también se consiguió con acuerdo de los pasajeros de los autobuses, en donde además estuvieron presentes personal de la Segob, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del gobierno capitalino.

De acuerdo con información que circula, los normalistas habrían movilizado al menos 16 camiones con el fin de unirse a las protestas. Luego de efectuar la revisión, las autoridades liberaron el paso de cada una de las unidades, las cuales ya avanzan rumbo al centro de la capital.

¿ Venían a vandalizar la CDMX?



En los autobuses de los estudiantes de Ayotzinapa, detenidos en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, la Policía decomisó 59 explosivos de fabricación casera.



Los jóvenes llegaron a reforzar el plantón y las protestas de la CNTE.… pic.twitter.com/jCI8pIWlz4 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 8, 2026

Manifestaciones desquician CDMX

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) continuaron con movilizaciones en la Ciudad de México durante este lunes 8 de junio, en las cuales bloquearon avenidas principales de la zona Centro, así como accesos a televisoras y radiodifusoras.

Algunas de las zonas más afectadas fueron:

TV Azteca

Televisa San Ángel

Televisa Chapultepec

Grupo Imagen

XEW Radio

Por su parte, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reiteró su llamado al magisterio a que realice sus protestas de manera pacífica, y apeló a la “responsabilidad colectiva”.

“Por lo tanto, siempre, desde el inicio de nuestras conversaciones, hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, a visitantes y comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México”, expresó la secretaria.

🚨🚧 Integrantes de la CNTE continúan con sus movilizaciones en la CDMX y bloquean varias avenidas principales de la zona Centro, así como accesos a televisoras y radiodifusoras.https://t.co/CBC0xeXH8v pic.twitter.com/bTeob60M7C — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 8, 2026

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LMCT