CNTE asegura que la huelga sigue, ‘por ahora’; evalúa continuar manifestaciones

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que la huelga nacional sigue, “por ahora”, si bien la determinación final se dará a conocer cuando finalice la asamblea que se lleva a cabo este domingo.

Marcelino Hernández, secretario de la sección 58, dijo a los medios que la asamblea de la CNTE se encontraba, en ese momento, en un receso, y que será al término de éste cuando los integrantes determinen terminar o continuar la huelga.

🚨📚La CNTE mantiene en evaluación la continuidad de la huelga y sus movilizaciones, mientras su asamblea nacional define el rumbo de las acciones en curso.https://t.co/Z146w9P9RC#CNTE #México #Educación pic.twitter.com/ntlS6phqdY — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 7, 2026

“Hasta el momento, la Asamblea está en receso. Estaremos reuniéndonos y serán temas de discusión. Por ahora no tenemos una definición adicional”, dijo el líder de la sección.

Lo mismo para las manifestaciones que llevan a cabo en la Ciudad de México, con bloqueos, mítines y movilizaciones.

⭕ El secretario de Educación, Mario Delgado, informó que se continúa trabajando con las distintas representaciones de las y los maestros de la CNTE para la búsqueda de acuerdos en beneficio de la educación de nuestro país.



Destacó la importancia de las propuestas que ha hecho… pic.twitter.com/ccw01bb0bv — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 7, 2026

“Sobre las manifestaciones de mañana, también estaremos informando después de que concluya nuestra Asamblea, conforme a los acuerdos, tareas y resoluciones que se definan”, dijo el integrante de la CNTE.

Manifestación sigue creciendo, celebra líder

Aunque no hay una resolución definitiva aún, Hernández destacó que, en tanto, “la huelga continúa”, y celebró que más contingentes se han sumado a apoyar.

🚨 El Gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación y Educación Pública, presentó una serie de propuestas a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).



Las negociaciones entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de… pic.twitter.com/8ntkLk3qdm — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 7, 2026

“La huelga continúa. Hay un receso, pero el movimiento sigue creciendo: se suman contingentes y aumenta la solidaridad. El día de ayer, cerca de 60 organizaciones sociales y sindicales estuvieron en este espacio dando respaldo a la huelga nacional”, expresó el secretario de la sección 58.

Marcelino Hernández pidió esperar la comunicación oficial de la CNTE sobre la continuidad de la huelga y manifestaciones, lo cual, dijo, se dará a conocer al término de la Asamblea, que inicia a las 15:00 horas de este domingo.

🚨“La huelga sigue”, confirma, por ahora, la CNTE



Marcelino Hernández, secretario de la sección 58, informó que analizarán esta tarde en asamblea las propuestas del gobierno, así como las acciones a tomar en los próximos días sobre su plantón y movilizaciones, las cuales se… pic.twitter.com/1Xyp4JEreo — Azucena Uresti (@azucenau) June 7, 2026

“La Asamblea está programada para las tres de la tarde. Estaremos informando una vez que se instale y, posteriormente, daremos a conocer los acuerdos y alcances de la reunión”, concluyó Hernández.

Gobierno expuso propuestas para la CNTE

Ayer, el Gobierno de México presentó una serie de propuestas para el magisterio, en favor de permitir a la CNTE terminar con sus manifestaciones, que han provocado complicaciones en la movilidad de la capital mexicana.

#SEGOBInforma 📢

Continúan trabajos con la CNTE para búsqueda de acuerdos en favor de la educación



Comunicado Conjunto: 📄 https://t.co/q7g4lP20Am pic.twitter.com/kdPy39qZbo — Gobernación (@SEGOB_mx) June 7, 2026

En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación (Segob) y Educación Pública (SEP), el Gobierno expuso la serie de propuestas entre las que se encuentran una reforma educativa que contempla la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

“Con esta propuesta se lograría un hecho histórico en la relación entre el Estado mexicano y las y los maestros”, se lee en el comunicado.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am