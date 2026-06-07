CNTE asegura que la huelga sigue, ‘por ahora’; evalúa continuar manifestaciones

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que la huelga nacional sigue, “por ahora”, si bien la determinación final se dará a conocer cuando finalice la asamblea que se lleva a cabo este domingo.
Marcelino Hernández, secretario de la sección 58, dijo a los medios que la asamblea de la CNTE se encontraba, en ese momento, en un receso, y que será al término de éste cuando los integrantes determinen terminar o continuar la huelga.
“Hasta el momento, la Asamblea está en receso. Estaremos reuniéndonos y serán temas de discusión. Por ahora no tenemos una definición adicional”, dijo el líder de la sección.
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Lo mismo para las manifestaciones que llevan a cabo en la Ciudad de México, con bloqueos, mítines y movilizaciones.
“Sobre las manifestaciones de mañana, también estaremos informando después de que concluya nuestra Asamblea, conforme a los acuerdos, tareas y resoluciones que se definan”, dijo el integrante de la CNTE.
Manifestación sigue creciendo, celebra líder
Aunque no hay una resolución definitiva aún, Hernández destacó que, en tanto, “la huelga continúa”, y celebró que más contingentes se han sumado a apoyar.
“La huelga continúa. Hay un receso, pero el movimiento sigue creciendo: se suman contingentes y aumenta la solidaridad. El día de ayer, cerca de 60 organizaciones sociales y sindicales estuvieron en este espacio dando respaldo a la huelga nacional”, expresó el secretario de la sección 58.
Marcelino Hernández pidió esperar la comunicación oficial de la CNTE sobre la continuidad de la huelga y manifestaciones, lo cual, dijo, se dará a conocer al término de la Asamblea, que inicia a las 15:00 horas de este domingo.
“La Asamblea está programada para las tres de la tarde. Estaremos informando una vez que se instale y, posteriormente, daremos a conocer los acuerdos y alcances de la reunión”, concluyó Hernández.
Gobierno expuso propuestas para la CNTE
Ayer, el Gobierno de México presentó una serie de propuestas para el magisterio, en favor de permitir a la CNTE terminar con sus manifestaciones, que han provocado complicaciones en la movilidad de la capital mexicana.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación (Segob) y Educación Pública (SEP), el Gobierno expuso la serie de propuestas entre las que se encuentran una reforma educativa que contempla la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).
“Con esta propuesta se lograría un hecho histórico en la relación entre el Estado mexicano y las y los maestros”, se lee en el comunicado.
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